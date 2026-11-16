Sölden: Arzneimittelversorgung im Winter gefährdet durch Apotheke

Die neue Apotheke in Sölden führt zum Verlust der Hausapotheke des Hausarztes. Dr. Carmen Berti-Zambanini warnt vor langen Wegen für Patienten im Winter.

Die Versorgung mit lebensnotwendigen Arzneimitteln für Einwohner und Besucher des Tirol er Urlaubsortes Sölden wird zunehmend zu einem logistischen und medizinischen Problem, das insbesondere in der kalten Jahreszeit kritische Züge annimmt. Durch die Eröffnung einer neuen öffentlichen Apotheke hat der örtliche Hausarzt die Erlaubnis zum Führen seiner bisherigen Hausapotheke verloren, was dazu führt, dass Patienten ihre verschriebenen Medikamente nicht mehr unmittelbar nach der ärztlichen Behandlung am Ort erhalten können.

Medizinische Grundversorgung in Sölden verschlechtert sich

Diese strukturelle Veränderung hat zur Folge, dass betroffene Patienten nun gezwungen sind, weite Strecken zurückzulegen, um an ihre notwendigen Medikamente zu gelangen. Die Expertin Dr. Carmen Berti-Zambanini, die die Entwicklung aus medizinischer Perspektive beobachtet, weist darauf hin, dass die aktuellen Umstände für die Bevölkerung, die auf schnelle medizinische Hilfe angewiesen ist, eine erhebliche Belastung darstellen. Besonders in den Wintermonaten, wenn die Straßenlage in den Bergen schwierig wird, potenziert sich die Problematik.

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Weite Wege und gefährliche Straßenverhältnisse

Für Patienten, die außerhalb der regulären Öffnungszeiten der einzigen verbliebenen öffentlichen Apotheke dringend auf Arzneimittel angewiesen sind, bleibt oft nur der Ausweich in weiter entfernte Einrichtungen. Dr. Carmen Berti-Zambanini führt das Beispiel der Apotheke in Ötz an, die circa 40 Kilometer von Sölden entfernt liegt. Abhängig von den individuellen Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung kann die erforderliche Fahrstrecke sogar noch erheblich länger ausfallen, was im Notfall kritisch werden kann.

Schneefall und Eis erschweren die Anfahrt erheblich

In den Wintermonaten, wenn Sölden sein volles Potenzial als Skiurlaubsort entfaltet, verschärfen sich die Bedingungen durch Schnee, Eis und generell schwierige Straßenverhältnisse. Diese physischen Hindernisse machen die ohnehin schon langen Wege zu einer potenziellen Gefahr für die Gesundheit der Patienten. Die Fahrtzeit und das Risiko von Unfällen steigen, was die Verfügbarkeit von Notfällen in der abgelegenen Bergregion weiter einschränkt und die Situation für jedermann, der dringend behandelt werden muss, verkompliziert.

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Vorschlag zur parallelen Führung von Apotheken

Dr. Carmen Berti-Zambanini schlägt eine pragmatische Lösung vor, um die Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten: Die gleichzeitige Führung von Hausapotheken durch Ärzte parallel zur Eröffnung öffentlicher Apotheken im selben Ort. Sie argumentiert, dass diese beiden Einrichtungen wirtschaftlich und versorgungstechnisch nicht in Konkurrenz zueinander stehen, da sie unterschiedliche Bedürfnisse abdecken. Keiner der Akteure nehme dem anderen durch diese parallele Struktur Geschäfte weg, was eine sinnvolle Aufrechterhaltung der lokalen Infrastruktur ermöglichen würde.

Fokus auf notwendige Medikamente statt Handel

Die vorgeschlagene Konzentration der Hausapotheken liegt primär auf der Abgabe der für die Gesundheit unverzichtbaren Medikamente, nicht auf dem allgemeinen Warenhandel. Der Verkauf von zusätzlichen Produkten wie Sonnencremes oder Kosmetika steht weder im Fokus der Ärzte noch ist es zeitlich während der Sprechstunden praktikabel umzusetzen. Für Dr. Carmen Berti-Zambanini ist die Priorität eindeutig: Patienten müssen ihre Medikamente direkt beim Hausarzt vor Ort erhalten können, um unnötige weite Wege und die damit verbundenen Risiken im alpinen Wintergelände zu vermeiden.