Sockenhygiene: Wann täglicher Wechsel wirklich nötig ist und wann ein zweiter Tag ausreicht

Täglich frische Socken sind für viele eine Selbstverständlichkeit. Doch wann ist ein zweiter Tragtag akzeptabel? Experten klären auf, abhängig von Material, Aktivität und Fußgesundheit.

Die tägliche Wäsche von Socken galt lange Zeit als unverrückbare Pflicht. Experten zufolge gibt es jedoch Situationen, in denen ein zweiter Tragtag durchaus akzeptabel sein kann.

Unsere Füße verbringen den Großteil des Tages in geschlossenen Schuhen, wo ein warmes, feuchtes Klima entsteht, das ideal für Bakterien und Pilze ist. Pro Tag können Füße bis zu einem Viertelliter Schweiß produzieren, der zunächst geruchlos ist, aber durch bakterielle Zersetzung zu unangenehmen Gerüchen wird. Die allgemeine Empfehlung lautet, Socken täglich zu wechseln, insbesondere für Personen, die viele Stunden in Schuhen verbringen, beruflich viel stehen oder gehen und zu Schweißfüßen neigen.

Allerdings ist es unter bestimmten Bedingungen vertretbar, Socken ein zweites Mal zu tragen: Wer wenig schwitzt, überwiegend sitzt - etwa im Homeoffice - und deren Socken am Abend noch trocken und geruchsfrei sind, muss sie nicht sofort waschen. Entscheidend ist der Zustand der Socken. Riechen sie unangenehm, fühlen sich feucht an oder sind sichtbar verschmutzt, gehören sie unabhängig von der Tragedauer in die Wäsche.

Socken aus Kunstfasern wie Polyester oder Acryl neigen schneller zu muffeligen Gerüchen und sollten idealerweise täglich gewechselt werden. Bei Baumwollsocken ist es ähnlich, wobei bei sehr geringer Belastung im Ausnahmefall auch ein zweiter Tag möglich sein kann. Wollsocken, insbesondere aus Merinowolle, wirken temperaturregulierend und sind von Natur aus geruchshemmend. Bei geringer Schweißproduktion können solche Socken ein- bis zweimal erneut getragen werden, vorausgesetzt sie werden ausreichend ausgelüftet.

Nach körperlicher Aktivität wie Sport, Wandern oder langer Arbeit im Stehen sollten Socken jedoch sofort gewechselt werden. Bei Fuß- oder Nagelpilz ist besondere Sorgfalt geboten: Hier sollten Socken häufiger gewechselt und bei mindestens 60 Grad gewaschen werden, um Pilzsporen abzutöten. Auch Menschen mit Diabetes sollten auf trockene, saubere Socken achten, um Hautschäden vorzubeugen





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