Social-Media-Verbot und Ramadan-Fasten: Pröll fordert klare Regeln für Kinder

Staatssekretär Alexander Pröll spricht über die geplanten Social-Media-Verbote für Kinder unter 14 Jahren und die Probleme durch das Ramadan-Fasten an Schulen. Er betont die negativen Auswirkungen auf Gesundheit und Bildung.

Seit vielen Wochen beschäftigt sich die Bundesregierung mit einem Social-Media- Verbot für Kinder bis 14 Jahren. Der zuständige Staatssekretär Alexander Pröll erklärte im Gespräch mit der Krone, dass die Gefahren der Radikalisierung und Entwicklungsschäden durch übermäßigen Social-Media-Konsum enorm seien.

Er forderte ein Verbot, um die psychische Gesundheit und die Konzentrationsfähigkeit der Kinder zu schützen. Der Fahrplan für das Verbot ist klar: Ende Juni startet die Begutachtungsphase, die über den Sommer läuft und parallel mit der Europäischen Kommission abgestimmt wird. Die Beschlussfassung ist für Herbst vorgesehen, ein Inkrafttreten im Optimalfall mit Beginn des Jahres 2027. Laut Pröll geben 76 Prozent der Mädchen in Österreich an, dass Social Media beeinflusst, ob sie sich schön finden oder nicht.

Gleichzeitig haben über 90 Prozent der Jugendlichen Hass im Netz wahrgenommen. Der Social-Media-Konsum wirke sich auf die Psyche und Konzentrationsschwäche aus. Kinder hätten noch keine Werkzeuge, dies einzuordnen, daher sei ein Verbot notwendig. Neben dem Social-Media-Verbot thematisierte Pröll auch die zunehmenden Probleme durch das Ramadan-Fasten an Schulen.

Einen Monat lang fasten gläubige Muslime 14 bis 16 Stunden von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Der Verzicht auf Nahrung und zum Teil sogar auf Flüssigkeit führt an Österreichs Schulen zu immer größeren Herausforderungen. Kinder werden unter religiösem und familiärem Druck zum Fasten gebracht, was negative Folgen für Gesundheit und Bildungserfolg hat. Pröll erklärte: Eigentlich müsste man auch das Ramadan-Fasten für Kinder unter 14 Jahren verbieten.

Viele Kinder erleben eine Dehydrierung und kommen wegen des langen Fastenbrechens am Abend übermüdet in die Schule. Es kommt zu Konzentrations- und Lernstörungen im Unterricht sowie zu Kreislaufproblemen bis hin zu Ohnmacht. Etliche Kinder lassen sich von Turnen und Schwimmunterricht entschuldigen. Diese Entwicklung sei alarmierend, da die Schulen ohnehin mit Integrationsaufgaben belastet seien.

Die Diskussion um ein Social-Media-Verbot steht im Kontext einer breiteren Debatte über Kinderschutz und Digitalisierung. Experten weisen darauf hin, dass Social Media nicht nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt, sondern auch die Schlafqualität und soziale Fähigkeiten. Pröll betonte, dass die Bundesregierung die Maßnahmen mit der EU abstimmt, um eine rechtssichere Lösung zu finden. Gleichzeitig müsse man auch andere Bereiche wie den Ramadan in den Blick nehmen, um die Bildungschancen aller Kinder zu gewährleisten.

Die Schulen stünden vor der Herausforderung, sowohl die kulturelle Vielfalt zu respektieren als auch die gesundheitlichen und pädagogischen Standards zu wahren. Ein Verbot des Fastens für Minderjährige sei eine mögliche Lösung, die jedoch sensibel diskutiert werden müsse. Pröll wies darauf hin, dass der Druck auf Kinder aus religiösen Familien oft sehr hoch sei und die Schule hier eine Schutzfunktion übernehmen müsse. Abschließend forderte Pröll eine gesamtgesellschaftliche Debatte über die Grenzen der Religionsfreiheit und den Schutz von Kindern.

Er plädierte dafür, dass politische Maßnahmen sowohl die digitalen als auch die analogen Risiken adressieren sollten. Das Social-Media-Verbot sei ein erster Schritt, doch auch traditionelle Praktiken wie das Ramadan-Fasten müssten auf ihre Vereinbarkeit mit dem Kindeswohl geprüft werden. Die Bundesregierung werde in den kommenden Monaten konkrete Vorschläge erarbeiten und die Öffentlichkeit in den Entscheidungsprozess einbeziehen. Die Debatte zeige, wie komplex der Spagat zwischen Tradition und Moderne in einer multikulturellen Gesellschaft sei.

Pröll zeigte sich zuversichtlich, dass mit einem klaren Regelwerk und Aufklärung die negativen Auswirkungen auf Kinder minimiert werden könnten





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