Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche in Kanada und Österreich geplant

Die Regierung in Kanada und Österreich plant ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Beide Länder wollen die Sicherheit von Kindern vor den Gefahren von Online-Medien schützen.

Auch in Österreich ist ein Social-Media-Verbot bis zum Alter von 14 Jahren geplant. Im Kampf gegen die Social-Media-Gefahren für Kinder und Jugendliche will nun auch Kanada ein Mindestalter für die Nutzung entsprechender Angebote einführen.

Die Regierung legte am Mittwoch einen Gesetzentwurf vor, der ein Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige vorsieht. Zudem sollen mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstellte Angebote stärker kontrolliert werden.

"Wir haben die sehr ernsten Folgen gesehen, die aus Online-Medien erwachsen können", erklärte Kulturminister Marc Miller. "Die Sicherheit von Kindern darf kein bloßer Nebengedanke sein. ". Deshalb sollten Social-Media-Konten künftig erst ab einem Alter von 16 Jahren eröffnet werden können.

Im Dezember war in Australien als erstem Land der Welt ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in Kraft getreten. Es folgten inzwischen mehrere Länder, in denen ein solcher Schritt vollzogen beziehungsweise in die gesetzgeberischen Wege geleitet wurde. Auch in Österreich ist ein Social-Media-Verbot bis zum Alter von 14 Jahren geplant





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