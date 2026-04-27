Smuk warnt vor negativen Folgen der geplanten Paketsteuer

Der Verband des Versand- und Internethandels (Smuk) kritisiert die geplante Paketsteuer scharf und befürchtet negative Auswirkungen auf Konsumenten, heimische Unternehmen und die österreichische Wirtschaft. Smuk fordert die Bundesregierung auf, die Pläne zu stoppen und nach Alternativen zu suchen.

Die geplante Paketsteuer in Österreich wird vom Verband des Versand- und Internethandels ( Smuk ) scharf kritisiert. Smuk befürchtet, dass die Steuer, die darauf abzielt, Drittstaaten mit gefährlichen und nicht zugelassenen Produkten fairer zu besteuern, ihr Ziel verfehlen und letztendlich die Konsumenten sowie heimische Unternehmen belasten wird.

In einem offenen Brief an die Bundesregierung warnt Smuk eindringlich vor den negativen Folgen für den Online-Handel, der einen wichtigen Beitrag zur österreichischen Wirtschaft leistet. Laut einer EcoAustria-Studie erzielten österreichische Unternehmen im Jahr 2023 über digitale Kanäle einen Umsatz von 57,9 Milliarden Euro, was einer Wertschöpfung von 13,1 Milliarden Euro und 250.000 Arbeitsplätzen entspricht.

Insbesondere kleine und mittlere Betriebe sind auf den digitalen Vertrieb angewiesen, und für viele Menschen, insbesondere ältere, mobilitätseingeschränkte Personen oder Bewohner ländlicher Gebiete, ist der Online-Handel eine Notwendigkeit. Smuk argumentiert, dass die Paketsteuer tausende österreichische Betriebe und Arbeitsplätze gefährdet und die Kosten letztendlich auf die Konsumenten abgewälzt werden, was zu höheren Preisen und einer zusätzlichen finanziellen Belastung führt. Dies steht im Widerspruch zu den angekündigten Entlastungsmaßnahmen der Regierung, wie beispielsweise der Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel.

Besonders vulnerable Gruppen, die auf den Online-Versand angewiesen sind, um an wichtige Waren oder Medikamente zu gelangen, wären von der Steuer betroffen. Statt faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, würde die Paketsteuer laut Smuk heimische Händler und europäische Anbieter benachteiligen, während Drittstaaten-Plattformen kaum erfasst würden. Die Plattformhaftung im Gesetzesentwurf würde zudem tausende kleine österreichische Unternehmen indirekt belasten, die ihre Produkte über Online-Marktplätze verkaufen.

Smuk kritisiert auch den bürokratischen Aufwand, der mit der Steuer verbunden wäre, und verweist auf eine Feststellung des Rechnungshofs, dass die Behörden derzeit nicht in der Lage sind, die Umsätze im grenzüberschreitenden Versandhandel nachzuvollziehen. Darüber hinaus sieht Smuk die Maßnahme europarechtlich auf wackeligen Beinen, da eine Abgabe, die fast ausschließlich wenige Unternehmen trifft, gegen das Diskriminierungsverbot und die Warenverkehrsfreiheit im EU-Binnenmarkt verstoßen könnte.

Die Paketsteuer steht im Widerspruch zur laufenden EU-Zollreform und könnte einen gefährlichen Präzedenzfall für die Zersplitterung des digitalen Binnenmarkts schaffen. Smuk verweist auf Ungarn, das mit ähnlichen Sondersteuern vor einem Vertragsverletzungsverfahren steht. Der Verband fordert die Bundesregierung daher auf, die Pläne zu stoppen und gemeinsam nach europarechtskonformen Alternativen zu suchen, die faire Wettbewerbsbedingungen schaffen, ohne Konsumenten, Handel und Gesundheitsversorgung zu schädigen.

Smuk betont, dass Österreichs Wirtschaft und Konsumenten planbare und faire Rahmenbedingungen benötigen, keine Sonderbelastungen, die Preise treiben, vulnerable Gruppen treffen und im internationalen Vergleich isoliert dastehen





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