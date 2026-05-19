SMILE-Satellit erreicht vorläufigen Orbit in 700 Kilometer Höhe

Der SMILE-Satellit, ein Projekt der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA in Zusammenarbeit mit der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS), hat seinen vorläufigen Orbit in rund 700 Kilometern Höhe erreicht. Er wurde am Starttag am Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana gestartet und soll erste Daten rund um die Verbindung zwischen Sonne und Erde liefern.

Der SMILE-Satellit hat am Dienstag seinen vorläufigen Orbit in rund 700 Kilometern Höhe erreicht. Er wurde am Starttag am Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana gestartet.

Im Juli soll er erste Daten rund um die Verbindung zwischen Sonne und Erde liefern. Mit dem SMILE-Satelliten ('Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer') will die Europäische Raumfahrtbehörde ESA in Kooperation mit der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS) herausfinden, wie das magnetische Schutzschild der Erde auf den Sonnenwind reagiert, was genau hinter den Polarlichtern steckt und wie sich Phänomene wie etwa geomagnetische Stürme auf Satelliten, elektronische Geräte, Navigationssysteme, Flugverkehr und Stromnetze auf der Erde auswirken.

Solche Weltraumwetterereignisse will man mithilfe des Satelliten künftig vielleicht sogar vorhersagen können





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SMILE-Satellit ESA CAS Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explo Magnetosphäre Polarlichter Geomagnetische Stürme Satelliten Elektronische Geräte Navigationssysteme Flugverkehr Stromnetze Weltraumwetterereignisse Vega-C-Rakete Weltraumbahnhof Starttag Kourou Französisch-Guyana Raketenstart Adaptation Boosting Hardware Steuercomputer Software Bordcomputer-Team IWF Graz Universitätswien Ultraviolettkamera Röntgenkamera Ionenspektrometer Magnetometer Steuerung Visualisierung Erschütterungen Elektromagnetische Empfindlichkeit Haltemechanismus Software Steuercomputer Steuerung Visualisierung Erschütterungen Elektromagnetische Empfindlichkeit Haltemechanismus Software Steuercomputer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wie dieser ÖFB-Star auf seine Zukunft blicktNicolas Seiwald hat sich bei Leipzig zu einer Stütze gemausert, seinen früheren Verein Red Bull Salzburg aber nicht aus den Augen verloren. Mit 25 ...

Read more »

Laura Privatstiftung unter Insolvenz rewatcht, 700 Millionen Euro Mandehnen तय हो सकते हैंEntscheidungs-Urteil auf Vollstreckungs-Recht prüft

Read more »

EU-Raumfahrtmission 'Smile' sendet Satelliten von Europa abDer Satellit der europäischen Raumfahrtagentur soll unter anderem Sonnenwinde und energiereiche Ausbrüche der Sonne abbilden, um das Magnetische Schutzschild der Erde zu verstehen.

Read more »

ESA-Mission „Smile“ auf langem Weg zum ZielorbitWie genau reagiert der magnetische Schutzschild der Erde auf Weltraumwetter? Um diese Frage zu beantworten, hat die europäische Raumfahrtagentur ESA ...

Read more »