SmartSens: Neues EU-Projekt entwickelt nachhaltige Biosensoren für die Flüssigbiopsie

Ein europäisches Konsortium unter Führung des AIT entwickelt im Projekt SmartSens eine neue Generation von Biosensoren, um genetische Veränderungen aus Blutproben nachzuweisen. Die Technologie soll Diagnosen schonender machen, Kosten senken und nachhaltige Materialien nutzen. Ein zweites Projekt, FlexDNA, zielt auf Leukämie-Erkrankungen ab.

Wissenschaft ler weltweit arbeiten an Methoden, um Krankheiten schneller, schonender und genauer zu erkennen. Ein neues europäisches Forschungsprojekt unter Leitung des AIT setzt genau hier an: Bestimmte Tumor-Bestandteile werden nicht aus Gewebeproben, sondern über Blut oder andere Körperflüssigkeiten nachgewiesen.

Für Patienten bedeutet das, dass belastende Eingriffe ergänzt oder teilweise reduziert werden könnten, während Ärzte zusätzliche Informationen über den Krankheitsverlauf erhalten. Die Idee: Tumore geben Spuren ihres Erbguts in das Blut ab. Fragmente von DNA oder RNA können Hinweise auf Erkrankungen liefern. Die Herausforderung ist, diese Signale zuverlässig zu finden, da die gesuchten Veränderungen oft nur in geringen Mengen vorhanden sind.

Bisher kommen vor allem aufwendige Laborverfahren zum Einsatz. PCR-Methoden gelten als sehr empfindlich, benötigen jedoch umfangreiche Laborausstattung, verbrauchen Materialien und verursachen hohe Kosten, was die Häufigkeit der Tests und ihren Einsatz im medizinischen Alltag einschränkt. Genau an diesem Punkt setzt das neue EU-Projekt SmartSens an. Der volle Titel lautet Advanced Materials for Sustainable Nucleic Acid Biosensing.

Das Projekt wird vom AIT geleitet und vereint Forschungseinrichtungen und Partner aus Österreich, Tschechien, Finnland, der Türkei und Polen. Der offizielle Start war am 1. Juni 2026, die Laufzeit beträgt drei Jahre und das Gesamtbudget beläuft sich auf 1,3 Millionen Euro. Ziel ist die Entwicklung einer neuen Generation von Biosensoren, die genetische Veränderungen in Blutproben erkennen können.

Ein besonderer Fokus liegt auf PIK3CA-Mutationen, die bei bestimmten Formen von Brustkrebs eine wichtige Rolle spielen und für die Wahl der Behandlung entscheidend sein können. Experten aus Molekulardiagnostik, Biosensorik, Materialforschung, gedruckter Elektronik und Krebsforschung arbeiten zusammen, um nicht nur neue Sensoren, sondern auch nachhaltige Materialien zu entwickeln. Geplant sind mikrofluidische Strukturen auf Basis von Biopolymeren, die Nutzung von Cellulose-Materialien für die DNA-Aufbereitung sowie neue Kupferwerkstoffe für gedruckte elektronische Komponenten.

Zudem sollen Verfahren arbeiten, die genetische Informationen ohne zusätzliche Markierungen oder Enzyme nachweisen können. Eva Melnik, Senior Scientist am AIT Center for Health and Bioresources und Koordinatorin des Projekts, erklärt: SmartSens verbindet präzise molekulare Analytik mit der Frage, wie diagnostische Technologien materialseitig effizient, funktional und nachhaltig weiterentwickelt werden können. Die Bedeutung des Projekts geht über den Einsatz bei Brustkrebs hinaus. Die Technologien könnten künftig in weiteren Bereichen der Molekulardiagnostik verwendet werden und damit eine Grundlage für weitere medizinische Anwendungen schaffen.

Bereits jetzt arbeitet das AIT an einem weiteren Vorhaben mit ähnlicher Stoßrichtung: Im September 2026 startet das Projekt FlexDNA, gefördert von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG mit einer Laufzeit von drei Jahren und einem Budget von 1,77 Millionen Euro. Während SmartSens auf den Nachweis bestimmter genetischer Veränderungen bei Brustkrebs abzielt, konzentriert sich FlexDNA auf Leukämie-Erkrankungen, insbesondere akute lymphoblastische Leukämie und chronische myeloische Leukämie. Hier sollen RNA-Moleküle im Blut analysiert werden, um Diagnosen zu unterstützen.

Ziel ist die Entwicklung eines flexiblen PCR-Chips, der Untersuchungen einfacher und breiter verfügbar machen, Kontrolluntersuchungen häufiger ermöglichen, Rückfälle früher erkennen und Therapien schneller anpassen lassen soll. Die Vision hinter beiden Projekten ist, hochpräzise Diagnostik nicht nur leistungsfähig, sondern auch nachhaltiger und leichter zugänglich zu machen. Ob die neuen Technologien tatsächlich den Weg in den medizinischen Alltag schaffen, werden die kommenden Jahre zeigen





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