Smart Home Sicherheit in Österreich: 36 Prozent nutzen vernetzte Geräte

Experte Taiclet warnt vor Sicherheitsrisiken bei Smart Homes in Österreich. Mit lokalen Netzwerken wie Home Assistant und regelmäßigen Updates lässt sich das Hacker-Risiko minimieren.

Im Jahr 2026 nutzen rund 36 Prozent der österreichischen Bevölkerung zwischen 16 und 74 Jahren smarte Haustechnik und vernetzte Geräte. Diese Zahlen liefert die aktuelle Erhebung der Statistik Austria und unterstreicht die wachsende Beliebtheit dieser Technologien in privaten Haushalten. Trotz der hohen Akzeptanz steigt die Sorge vor Cyberangriffe n, insbesondere im Anschluss an Sicherheitsvorfälle im Einzelhandel. Viele Eigentümer fragen sich, ob ihre eigenen Systeme wie Heizungen oder Alarmanlagen ebenfalls gefährdet sind.

Einschätzung des Hacker-Risikos durch Experten

Die Einschätzung des konkreten Gefahrenpotenzials durch Sicherheitsforscher Taiclet differenziert zwischen allgemeinen Gefahren und gezielten Angriffen. Es gibt wenig Anreiz für gezielte Angriffe auf einzelne Privatpersonen, da diese selten lohnende Ziele darstellen. Der Fokus der Cyberkriminellen liegt meist auf Unternehmen, die höhere Erpressungschancen bieten. Dennoch ist das Risiko nicht gleich null, insbesondere wenn Geräte direkt mit dem Internet verbunden sind.

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Sicherheitsstandards und Normen in Europa

Europäische Normen gewährleisten weiterhin einen grundlegenden Schutz, selbst wenn Teile der Steuerung ausfallen können. Eine Alarmanlage, die aus der Ferne gesteuert werden kann, funktioniert aufgrund dieser Vorgaben unabhängig und gewährleistet den Schutz des Hauses. Trotz dieser Sicherheitsmechanismen warnt Taiclet davor, zu viele vernetzte Geräte direkt online zu betreiben. Dies gilt besonders für Geräte von chinesischen Plattformen, bei denen unklar ist, wo die Daten gespeichert werden. Hier könnten Angreifer auf einzelne Geräte und sogar weitere Geräte im Heimnetzwerk zugreifen.

Lokale Steuerung als wirksamer Schutzansatz

Ein vollständiger Schutz vor allen digitalen Bedrohungen gibt es zwar nicht, aber das Risiko lässt sich durch gezielte Maßnahmen deutlich verringern. Taiclet empfiehlt, möglichst auf ein lokales Netzwerk zu setzen, anstatt Geräte direkt vom Internet aus erreichbar zu machen. Moderne Technologien erlauben die Kommunikation der smarten Geräte untereinander, ohne dass eine permanente Online-Verbindung nötig ist. Ein zentraler Controller im Haus, wie etwa die Open-Source-Lösung Home Assistant, kann dabei helfen, die Steuerung dezentral und sicherer zu gestalten.

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Praktische Tipps für die digitale Sicherheit

Neben der Netzwerkarchitektur sind einfache technische Maßnahmen entscheidend für den Erhalt der Systemsicherheit. Software sollte regelmäßig aktualisiert werden, damit bekannte Sicherheitslücken geschlossen werden. Diese Prozedur ist essenziell, um Angriffsvektoren zu blockieren, die auf veralteten Protokollen basieren. Die Expertin rät zudem, nicht vollständig von vernetzten Geräten abhängig zu sein und immer Alternativen bereitzuhalten. Diese Redundanz stellt sicher, dass die Grundfunktionen des Haushalts auch bei einem technischen Ausfall weiterlaufen.

Notfallplanung und physische Backups

Die Digitalisierung des Zuhause erfordert auch eine Anpassung der Notfallplanung. Wenn die Beleuchtung vernetzt ist, sollten für den Notfall auch klassische Lampen zu Hause haben. Diese einfache Regel verdeutlicht die Notwendigkeit, analoge Backup-Systeme zu etablieren. Der Angriff auf Supermarkt-Kühlregale hat gezeigt, wie Schwachstellen ausgenutzt werden können, wenn Schnittstellen nicht ausreichend geschützt sind. Authentifizierungssysteme müssen mangelhaft sein, um Fernmanipulationen zu ermöglichen. Eine umfassende Strategie verbindet daher technische Updates mit physischen Alternativen, um die Resilienz der eigenen vier Wände zu erhöhen.