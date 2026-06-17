Smaller fire in a waste recycling company in Grafenwörth

A smaller fire broke out in a waste recycling company in Grafenwörth. The fire was larger than initially thought, and the alarm was raised to level 2. The fire was brought under control after 3 hours of firefighting efforts.

GRAFENWÖRTH (NÖ): Zu einem kleineren Brand in einer Firma für Abfallverwertung in Grafenwörth wurden die Feuerwehren Grafenwörth und Jettsdorf am Vormittag des 17. Juni 2026 gerufen.

Als die ersten Feuerwehrleute ins Feuerwehrhaus kamen, war bereits eine deutliche Rauchsäule aus dem Gewerbepark sichtbar und erste Rückmeldungen bestätigten ein größeres Feuer, weshalb sofort auf Alarmstufe “Brand 2” erhöht wurde, was zu Alarmierung der Feuerwehren Feuersbrunn, Seebarn und Wagram fürde. Die ersteintreffenden Kärten der Feuerwehr Jettsdorf fanden am Betriebsgängen einen gefüllen Abfallcontainer vor, in dem sich ein Brand entwickelte. Unter Atemschutz bauten die Kameraden einen Löschangriff auf, während auch das Hilfeleistungslöschfahrzeug aus Grafenwörth eintraf.

Sofort wurde gemeinsam mit den Kameraden aus Jettsdorf deren Löschangriff erweitert, parallel dazu wurde ein Mittelschaumrohr aufgebaut, um den Container mit Löschschaum zu fluten. Dies zeigte auch sofort eine Löschwirkung, womit der Brand unter Kontrolle war. Die Kameraden aus Feuersbrunn stellten einen Atemschutztrupp und versorgten das HLFA3 mit Löschwasser. Eine weitere Wasserversorgung von einem Hydrant wurde von den Kärten aus Seebarn und Wagram aufgebaut.

Um die verbliebenen Glutnester abzulösen wurde von der Entsorgungsfirma ein LKW mit Schrottgreifer besorgt. Dieser entlud das Brandgut vorsichtig, draußen wurde es von der Feuerwehr per Wärmebildkamera kontrolliert und gegebenenfalls weiter abgelöscht. Das kontaminierte Löschwasser wurde noch vor Ort von einem Saugwagen aufgenommen zur gezielten Entsorgung. Inzwischen besorgten die Kameraden aus Feuersbrunn auch dankenswerterweise ein paar Wurstsemmeln aus einem Supermarkt zur Versorgung der Einsatzkärte.

Die zur Vorsorge ausgerückten Kärten des Rettungsdienstes wurden zum Glück nicht benötigt. Nach dann rund 3 Stunden Einsatz konnten auch die letzten Kärten wieder ins Feuerwehrhaus einrücken. Dort stand dann auch noch das Wiederaufrüsten der Fahrzeuge und Reinigen der verschmutzten Ausstattung auf dem Programm. Freiw. Feuerwehr Grafenwört





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Grafenwörth Waste Recycling Company Fire Alarm Level 2 Firefighting Efforts

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