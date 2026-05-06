Slowakei beendet Treibstoffrationierung und Preisdifferenzierung nach EU-Druck

Die slowakische Regierung unter Robert Fico hebt die umstrittenen Sonderpreise für Treibstoffe und die Rationierungen auf, nachdem die EU-Kommission mit rechtlichen Schritten drohte.

Die slowakische Regierung unter der Führung des linkspopulistischen Premierministers Robert Fico hat eine bedeutende Kehrtwende in ihrer Energiepolitik vollzogen. Die zuständige Wirtschaftsministerin Denisa Sakova gab offiziell bekannt, dass die umstrittene Preisverordnung für Kraftstoffe sowie die damit verbundenen Treibstoffrationierungen mit sofortiger Wirkung aufgehoben werden.

Dieser Schritt erfolgt nach einem intensiven und mehrwöchigen Druck seitens der Europäischen Kommission in Brüssel. Die EU-Kommission hatte bereits deutlich gemacht, dass die Praxis, unterschiedliche Preise für inländische Bürger und ausländische Besucher anzuwenden, einen eklatanten Verstoß gegen das EU-Recht darstelle. Ein drohendes Vertragsverletzungsverfahren zwang die Regierung in Bratislava schließlich dazu, ihre protektionistischen Maßnahmen fallen zu lassen.

Die Preisgestaltung für Ausländer basierte zuvor auf einem Durchschnittswert der Preise in den angrenzenden Staaten Österreich, Tschechien und Polen, was zu einer erheblichen Marktverzerrung führte. Bei der Analyse der aktuellen Marktsituation wird deutlich, dass sich die Preisunterschiede ohnehin allmählich angeglichen hatten. Ministerin Sakova führte aus, dass die Preise in den Nachbarländern durch eigene staatliche Eingriffe angepasst wurden, wodurch der Anreiz für die slowakische Sonderregelung schwand.

Konkret liegen die Preise für Diesel in der Slowakei derzeit bei etwa 1,86 Euro pro Liter, während Benzin bei 1,79 Euro notiert wird. Im direkten Vergleich mit Tschechien zeigt sich, dass Diesel dort lediglich drei Cent günstiger ist, wohingegen Benzin in der Slowakei einen Preisvorteil von drei Cent aufweist. Diese minimale Differenz macht die Aufrechterhaltung eines komplexen und rechtlich fragwürdigen Rationierungssystems ökonomisch sowie administrativ nicht mehr vertretbar.

Die ursprüngliche Entscheidung vom März, die aufgrund eines erklärten 'Erdöl-Notstands' getroffen wurde, erwies sich somit als kurzfristige Notlösung, die nun durch die Normalisierung der Marktmechanismen ersetzt wird. Die Hintergründe dieser Krise sind eng mit der geopolitischen Lage und der Abhängigkeit der Slowakei von russischen Energieressourcen verknüpft. Die Regierung hatte einen Notstand ausgerufen, da die Versorgung über die strategisch wichtige Druschba-Pipeline aus Russland über das ukrainische Territorium unterbrochen worden war.

Da seit Ende Januar kaum noch Rohöl floss, musste die Slowakei massiv auf ihre staatlichen Notreserven zurückgreifen, um den totalen Stillstand der Treibstoffversorgung zu verhindern. Diese Abhängigkeit ist so tiefgreifend, dass die Slowakei trotz der allgemeinen EU-Sanktionen gegen Russland eine spezielle Ausnahmevereinbarung mit Kiew aushandeln musste. Die Ursache für den Lieferstopp war Gegenstand heftiger diplomatischer Auseinandersetzungen.

Während die ukrainische Seite argumentierte, dass russische Drohnenangriffe die Infrastruktur der Pipeline beschädigt hätten, äußerten sowohl Ungarn als auch die Slowakei massive Zweifel an dieser Darstellung. Sie forderten wiederholt eine unabhängige internationale Inspektion der Anlagen, was jedoch lange Zeit verweigert wurde. Eine interessante Wendung nahm die Situation nach den politischen Entwicklungen in Ungarn. Nachdem der bekannte Ukraine-Kritiker und ehemalige Premierminister Viktor Orban die Parlamentswahl verloren hatte, änderte sich die Dynamik in der Region.

In der Folge wurden die Erdöllieferungen über die Druschba-Pipeline wieder aufgenommen, was unmittelbar zu einer Entspannung der Versorgungslage in der Slowakei führte. Der Wegfall des physischen Mangels entzog der Rationierung die faktische Grundlage. Damit schließt sich ein Kapitel einer instabilen Energieversorgung, das die fragilen Balanceakte zwischen nationalen Interessen, der Loyalität zur EU und der Abhängigkeit von russischen Rohstoffen verdeutlicht hat.

Die Rückkehr zu einheitlichen Preisen signalisiert nicht nur eine rechtliche Anpassung an Brüsseler Vorgaben, sondern auch eine vorläufige Stabilisierung der regionalen Energiesicherheit





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