Michael Matt erreicht als Fünfter das beste Ergebnis für den ÖSV im Slalom von Gurgl. Timon Haugan siegt vor Solberg und Nef, während Österreich trotz Punkterängen keine Podiumsplätze erringt.

Im alpinen Skiweltcup hat sich das Team des Österreich ischen Skiverbands (ÖSV) im Heimweltcup in Gurgl vor einem massiven sportlichen Fiasko gerettet. Nach einer durchwachsenen Saisonbilanz gelang es den österreich ischen Athleten, fünf Fahrer in die wertungsfähigen Punkteränge zu bringen, wodurch das historische Debakel aus dem vorherigen Rennen in Levi vermieden wurde. Dort hatte man einzig Johannes Strolz auf Platz 22 in die Ergebnisliste eingetragen können. Die heutige Leistung im italienischen Gurgl markiert somit eine deutliche Stabilisierung der nationalen Mannschaftsleistung.

Hauptrunde: Norweger triumphiert unter Schneeverwehungen

Die goldene Medaille im Herren-Slalom ging mit klarem Abstand an den norwegischen Star Timon Haugan. Er sicherte sich den Sieg vor seinem Landsmann Eirik Hystad Solberg, der eine Zeit von plus 0,60 Sekunden Rückstand aufwies. Den dritten Platz belegte der Schweizer Tanguy Nef mit einem Rückstand von plus 0,88 Sekunden. Die Bedingungen waren für die Athleten besonders herausfordernd, da der Wettkampf bei teils heftigem Schneefall stattfand, was die Sicht und die Schneequalität stark beeinträchtigte. Der amtierende Disziplinenweltcup-Sieger Atle Lie McGrath konnte seine Titelverteidigung nicht erfolgreich gestalten und schied bereits als Halbzeitzweiter aus.

Also read Slalom der Männer in Gurgl: Startnummern vergeben

Österreichische Ergebnisse: Matt und Gstrein als rettende Anker

Michael Matt ist mit dem fünften Rang als bester ÖSV-Athlet ins Ziel gekommen. Seine Leistung war angesichts der physischen Grenzen im zweiten Durchgang beachtlich. Matt gab nach dem Rennen an, dass er im flachen Bereich vor dem Torfast kaum noch Kraft verspürt habe, es aber geschafft habe, sich für den Endspurt noch einmal komplett zu mobilisieren. Er betonte, dass dieser fünfte Platz unter den gegebenen widrigen Umständen als sehr, sehr gut zu werten sei. Diese Platzierung war entscheidend, um den Ruf der österreichischen Slalommannschaft zu schützen.

Neben Matt konnten sich auch andere Österreicher in den Punkterängen positionieren. Fabio Gstrein lieferte eine kämpferische Leistung ab und erreichte Platz 19. Er äußerte sich selbstkritisch und verwies darauf, dass er mit viel Engagement, Gasgeben und Risiko gefahren sei. Daher empfinde er es als ärgerlich, so weit hinten zu landen, obwohl das Tempo im ersten Lauf stimmt. Dominik Raschner belegte den 23. Platz und schaffte somit die notwendigen Weltcup-Punkte für die Gesamtwertung.

Advertisement

Für Adrian Pertl hatte das Rennen in Gurgl eine besondere symbolische Bedeutung. Nach vier Rennen in Folge, in denen er keine Punkte sammeln konnte, schrieb der Athlet als 25. erneut in die Ergebnisliste ein. Dies markiert den ersten Punktgewinn für Pertl seit mehreren Wochen und ist ein wichtiger psychologischer Auftrieb für den jungen Skifahrer, der sich nun wieder in der Spur der Spitzenklasse sieht.

Ausfälle und Disqualifikationen: Verpasste Chancen und technische Fehler

Im Slalom von Gurgl gab es jedoch auch mehrere enttäuschende Ausfälle für das österreichische Team. Simon Rueland verfehlte knapp die Qualifikation für den zweiten Durchgang und landete auf Rang 32. Joshua Sturm startete vielversprechend von Position fünf und schaffte es kurzzeitig, den Druck auf die Spitze auszuüben, fiel jedoch in der zweiten Serie vor 7.100 heimischen Fans auf Platz zwölf zurück. Johannes Strolz musste den Kampf frühzeitig aufgeben und wurde mit einem Torfehler disqualifiziert, was einen weiteren Dämpfer für das österreichische Team bedeutete.

Auch Oscar Heine schied im Verlauf des Rennens aus und erreichte das Ziel nicht. Auf internationaler Ebene sah auch der Levi-Sieger Lucas Pinheiro Braathen aus Brasilien das Ziel im ersten Lauf nicht, was den Wettbewerb zusätzlich offen hielt. Trotz der einzelnen Ausfälle und technischen Fehler zeigt die Gesamtbilanz mit den fünf Punkte-Sammlern, dass das ÖSV-Team die Krise aus Levi überwunden hat und nun wieder stabil in die Punkte fährt.