Skythen-Grab in Sibirien: Cannabissamen und Drogenresidue belegt

Forscher der Universität Bern und des Max-Planck-Instituts entdecken in einem skythischen Fürstengrab in Sibirien Cannabissamen und psychoaktive Stoffe im Haar.

Ein internationales Forschungsteam hat im Süden Sibirien s einen einzigartigen archäologischen Fund gemacht. In einem Fürstengrab wurden Cannabis samen und Spuren psychoaktiver Wirkstoffe in menschlichem Haar entdeckt. Die Überreste sind auf etwa 2.800 Jahre datiert und stammen aus der Frühe Eisenzeit. Diese Entdeckung stammt aus einer aktuellen Studie der Universität Bern und des Max-Planck-Institut s für Geoanthropologie.

Einzigartige Analyse an Jahrtausende altem Haar

Im Grab fanden Archäologen rund 1.000 Cannabissamen. Die Radiokarbonmethode bestätigte das hohe Alter der pflanzlichen Funde. Besonders selten ist es, solche Überreste gemeinsam mit menschlichem Weichgewebe wie Haaren zu finden. Dadurch konnten die Forscher einen direkten Drogentest an einer Person durchführen, die seit drei Jahrtausenden tot ist.

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Skythen nutzten Cannabis für Rituale

Die Analyse der Haare ergab, dass die Skythen Cannabis nicht nur anbauten, sondern auch konsumierten. Nachgewiesen wurde dies durch das Cannabinoid Cannabinol, das bei der Oxidation von THC entsteht. Ob das Kraut geraucht oder gegessen wurde, ist unklar. Spätere Funde in Zentralasien deuten allerdings auf Inhalation hin.

Rituelle Bedeutung und mögliche Opferdarreichung

Die Forscher vermuten, dass der Konsum im Zusammenhang mit rituellen Bestattungen stand. Neben den Cannabissamen wurden im Grab zahlreiche Pferdeüberreste und Menschenknochen entdeckt. Gino Caspari betont, dass das Rauschmittel möglicherweise auch dazu diente, Opfer zu betäuben, bevor ihnen Unheil widerfuhr. Dieser Aspekt lässt sich jedoch nicht abschließend beweisen.

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Unbekannte Herkunft der wilden Cannabispflanze

Über die frühe Geschichte der Cannabispflanze ist wenig bekannt. Wir wissen zum Beispiel nicht einmal genau, wie wirklich wildes Cannabis aussieht, so Gino Caspari. Das Grab dürfte eine hochrangige Persönlichkeit der Skythen, einem Reitervolk der eurasischen Steppe, enthalten haben. Die Entdeckung liefert daher neue Einblicke in diese historische Gesellschaft.

Weitere genetische Studien zur Domestikation

Fast 3.000 Jahre alte Pflanzenreste sind äußerst selten, erklärte Studienleiter Gino Caspari. Das Forschungsteam arbeitet bereits an der genetischen Analyse der Funde. Die Wissenschaftler hoffen, bald mehr über die Domestikation und Verbreitung der Pflanze zu erfahren. Diese Schritte werden das Verständnis der urgeschichtlichen Nutzung von Cannabis erweitern.