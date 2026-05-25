Sky Italia: Kritik an Bottas und Herta-Nachfolger-Theorie

Sky Italia berichtet, dass die Verantwortlichen bei dem US-amerikanischen Rennstall nicht zufrieden sind mit der bisherigen Leistung von Valtteri Bottas. Als Nachfolger wird Colton Herta gehandelt, der derzeit als Ersatzfahrer bei Cadillac arbeitet.

Laut Sky Italia wächst die Kritik an der bisherigen Leistung des finnischen Rennfahrers Valtteri Bottas bei dem US-amerikanischen Rennstall. Die Verantwortlichen sind überhaupt nicht zufrieden mit ihm.

In den bisherigen ersten fünf Rennen konnte Bottas für den F1-Neuling die enttäuschenden Plätze 13, 19, 18 und 16 sichern. Beim Saisonstart in Melbourne schied er aus. Wie nun Sky Italia berichtet, ist das kommende Rennen in Monaco schon ein Endspiel für den Finnen. Enttäuscht er auch im Fürstentum, könnte er rausgeworfen werden.

Als Nachfolger wird Colton Herta gehandelt. Der US-Amerikaner ist aktuell der Ersatzfahrer bei Cadillac. Im vergangenen Jahr galt der 26-Jährige zeitweise als ein möglicher Stammpilot für den Neuling. Bottas hingegen war die Nummer drei bei Mercedes, bevor er zu Cadillac wechselte.

Dort bildet der Finne mit Sergio Perez das Fahrer-Duo. In der bisherigen Saison konnte auch der Mexikaner keine Punkte holen.

Jedoch überzeugte er mit einer deutlich stabileren Leistung als Bottas, vor allem im Qualifying. Dort landet Perez regelmäßig vor seinem Teamkollegen





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