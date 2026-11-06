AT
Advertisement
Sports

SKN St. Pölten holt Remis im NÖ-Derby bei der Admira

noen_online#15 in Österreich
SKN St. Pölten holt Remis im NÖ-Derby bei der Admira
SKN St. Pölten · Admira Wieselburg · Niederösterreich-Derby
Advertisement

SKN St. Pölten kehrt nach dem 2:2-Remis bei der Admira Wieselburg zurück. Trainer Cem Sekerlioglu und Spieler wie Justin Forst sowie die Joker Hartwig und Messerer prägten das packende NÖ-Derby.

Das traditionsreiche Niederösterreich-Derby zwischen der Admira Wieselburg und dem SKN St. Pölten endete unentschieden mit einem 2:2-Ergebnis. Trainer Cem Sekerlioglu konnte mit seiner Mannschaft nach einer 0:2-Halbzeitführung noch einen wertvollen Punkt im Auswärtsspiel sichern. Dieses Remis beendet die aktuelle Aufwärtstendenz der Admira, während der SKN St. Pölten seine lange Durststrecke in diesem Duell fortsetzt.

Der Spielverlauf und die Torschützen

Die Südstädter Admira ging früh in Führung und schien den Sieg fest im Blick zu haben. Justin Forst erzielte dabei ein Traumtor, das die Basis für die 2:0-Pausenführung legte. Die Gäste zeigten jedoch enorme Moral und kämpften sich zurück, um das Spiel noch zu retten. Die Wendung gelang durch die Joker Luis Hartwig und Christoph Messerer, die beide für den Ausgleich sorgten.

Also readKunstwerk Grüss Göttin in St. Pölten löst politische Debatte aus

Hintergründe und Tabellenkonstellation

Nur vier Punkte trennten beide Rivalen in der Tabelle vor dem Anpfiff, was die Bedeutung des Duells unterstrich. Die Admira wollte nach dem Ende ihrer Siegesserie sofort wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Der SKN St. Pölten hingegen wollte seine seit April 2023 andauernde Derby-Durststrecke beenden und den ersten Derbysieg seit mehr als drei Jahren feiern.

Advertisement

Wartezeiten und historische Aspekte

Die Wölfe vom SKN St. Pölten sehnten sich nach dem ersten Erfolg in der Südstadt seit 2020. Die Erwartungen an dieses traditionsreiche Niederösterreich-Duell waren entsprechend groß. Beide Mannschaften wussten um die historische Dimension des Aufeinandertreffens, was die Spannung im Stadion deutlich spürbar machte.

Fazit der taktischen Auseinandersetzung

Die Taktik von Trainer Cem Sekerlioglu bewies sich in der zweiten Halbzeit als erfolgreich. Die Anpassungen durch die Einwechslungen von Luis Hartwig und Christoph Messerer waren entscheidend für das Remis. Die Admira musste sich nach der Führung geschlagen geben und zeigte keine ausreichende Resilenz gegen den Druck der Gäste.

noen_online#15 in Österreich

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.

Advertisement
SKN St. Pölten Admira Wieselburg Niederösterreich-Derby Cem Sekerlioglu Justin Forst Luis Hartwig Christoph Messerer

More on Sports

See all

Vom Klezmore Festival zur Art & Antique: Kulturtipps vom 7. bis...

In der Hofburg nach Kunst-Sammelstücken suchen, in St. Pölten Tanz von Anne Teresa De Keersmaeker sehen, Placebo wiederhören: die besten Veranstaltungen der kommenden Woche.

DiePressecom

Neuesten Nachrichten · Österreich

See all
Up nextVom Klezmore Festival zur Art & Antique: Kulturtipps vom 7. bis...