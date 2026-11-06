SKN St. Pölten holt Remis im NÖ-Derby bei der Admira

SKN St. Pölten kehrt nach dem 2:2-Remis bei der Admira Wieselburg zurück. Trainer Cem Sekerlioglu und Spieler wie Justin Forst sowie die Joker Hartwig und Messerer prägten das packende NÖ-Derby.

Das traditionsreiche Niederösterreich-Derby zwischen der Admira Wieselburg und dem SKN St. Pölten endete unentschieden mit einem 2:2-Ergebnis. Trainer Cem Sekerlioglu konnte mit seiner Mannschaft nach einer 0:2-Halbzeitführung noch einen wertvollen Punkt im Auswärtsspiel sichern. Dieses Remis beendet die aktuelle Aufwärtstendenz der Admira, während der SKN St. Pölten seine lange Durststrecke in diesem Duell fortsetzt.

Der Spielverlauf und die Torschützen

Die Südstädter Admira ging früh in Führung und schien den Sieg fest im Blick zu haben. Justin Forst erzielte dabei ein Traumtor, das die Basis für die 2:0-Pausenführung legte. Die Gäste zeigten jedoch enorme Moral und kämpften sich zurück, um das Spiel noch zu retten. Die Wendung gelang durch die Joker Luis Hartwig und Christoph Messerer, die beide für den Ausgleich sorgten.

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Hintergründe und Tabellenkonstellation

Nur vier Punkte trennten beide Rivalen in der Tabelle vor dem Anpfiff, was die Bedeutung des Duells unterstrich. Die Admira wollte nach dem Ende ihrer Siegesserie sofort wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Der SKN St. Pölten hingegen wollte seine seit April 2023 andauernde Derby-Durststrecke beenden und den ersten Derbysieg seit mehr als drei Jahren feiern.

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Wartezeiten und historische Aspekte

Die Wölfe vom SKN St. Pölten sehnten sich nach dem ersten Erfolg in der Südstadt seit 2020. Die Erwartungen an dieses traditionsreiche Niederösterreich-Duell waren entsprechend groß. Beide Mannschaften wussten um die historische Dimension des Aufeinandertreffens, was die Spannung im Stadion deutlich spürbar machte.

Fazit der taktischen Auseinandersetzung

Die Taktik von Trainer Cem Sekerlioglu bewies sich in der zweiten Halbzeit als erfolgreich. Die Anpassungen durch die Einwechslungen von Luis Hartwig und Christoph Messerer waren entscheidend für das Remis. Die Admira musste sich nach der Führung geschlagen geben und zeigte keine ausreichende Resilenz gegen den Druck der Gäste.