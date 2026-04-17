Skisprung-Talent Lisa Eder beendet Karriere mit 24 Jahren wegen Differenzen mit Verband

Österreichs Skisprung-Hoffnung Lisa Eder überrascht die Sportwelt mit ihrem frühzeitigen Rücktritt im Alter von nur 24 Jahren. Auslöser scheinen tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten mit dem ÖSV bezüglich der Einbindung ihres Verlobten ins Trainerteam zu sein. Die erfolgreiche Athletin äußert sich enttäuscht über die Rahmenbedingungen und blickt einem neuen Lebensabschnitt entgegen. Der Verband bedauert die Entscheidung zutiefst und sieht sich mit einer bedeutenden Lücke konfrontiert.

Ein Paukenschlag erschüttert die österreichische Skisprungszene: Lisa Eder , mit gerade einmal 24 Jahren eine der aufstrebenden Größen ihres Sport s, hat am Freitag überraschend ihre aktive Karriere beendet. Die junge Athletin aus Salzburg, die zuletzt als erfolgreichste heimische Springerin galt, zwei Weltcupsiege errang und den vierten Platz in der Gesamtwertung belegte, hinterlässt damit eine erhebliche Lücke im österreichischen Skiverband ( ÖSV ). Ihr plötzlicher Rücktritt, der für viele völlig unerwartet kam, wirft ein Schlaglicht auf interne Spannungen und Meinungsverschiedenheiten, die offenbar schon länger hinter den Kulissen schwelen.

Wie Eder selbst in einem Interview mit dem ORF darlegte, spielten tiefgreifende Differenzen mit dem ÖSV eine entscheidende Rolle bei ihrer Entscheidung. Im Zentrum der Auseinandersetzungen stand ihr Wunsch, ihren Verlobten Manuel Fettner in das Trainerteam zu integrieren. Dieser Wunsch wurde vom Verband jedoch abgelehnt, was zu einer Patt-Situation führte. Eder drückte ihre Frustration und Enttäuschung darüber aus, dass keine gemeinsame Linie gefunden werden konnte. Sie betonte, dass die Rahmenbedingungen für sie persönlich nicht mehr stimmig waren, auch wenn sie Verständnis für die Position des ÖSV äußerte. Das reine Skispringen selbst bereite ihr nach wie vor Freude, doch das Umfeld und die damit verbundenen Umstände hätten ihr zunehmend zugesetzt und sie nicht mehr glücklich gemacht. Die Entscheidung sei nicht über Nacht gefallen, sondern habe sich über einen längeren Zeitraum angebahnt.

Florian Liegl, der Sportchef des ÖSV, bestätigte die Gespräche über die Einbindung von Manuel Fettner. Er erklärte, dass dem Wunsch Eders aus einer Kombination von fachlichen, compliance-technischen und budgetären Gründen nicht entsprochen werden konnte. Liegl bedauerte Eders Rücktritt ausdrücklich und bezeichnete ihn als sehr schade für den österreichischen Skiverband. Fettner, der seine eigene Karriere ebenfalls zum Ende der vergangenen Saison beendet hat, hätte laut Eder eine neue sportliche Impulsgebung mit sich bringen sollen, doch dieser Plan ließ sich letztlich nicht realisieren. Ein Nationenwechsel sei für Eder keine Option; sie zieht einen endgültigen Schlussstrich unter ihre aktive Laufbahn und blickt nun optimistisch einem neuen Lebensabschnitt entgegen, auf den sie sich freut.

Der ÖSV steht nun vor der Herausforderung, die durch Eders Rücktritt entstandene Vakanz zu füllen, insbesondere angesichts der bereits bestehenden Rückschläge durch die Verletzung von Eva Pinkelnig und das Karriereende von Jacqueline Seifriedsberger. Die Situation unterstreicht die Komplexität der Athletenbetreuung und die Notwendigkeit, individuelle Bedürfnisse mit den Strukturen und Vorgaben eines Verbandes in Einklang zu bringen.





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