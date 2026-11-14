Skims Adventkalender: Kim Kardashian Marke vermarktet Überraschungsprinzip

Die Modemarke Skims bringt einen Adventskalender für 148 US-Dollar heraus. Kritik an den Billiginhalten zeigt, wie das Dopamin-Prinzip den Konsum treibt.

Die Modemarke Skims, zu der die Unternehmerin Kim Kardashian gehört, hat einen teuren Adventskalender mit einem Preis von 148 US-Dollar auf den Markt gebracht. Der Inhalt hinter den 24 kleinen Fensterchen wurde von Kritikern als Sammlung von Restbeständen beschrieben, darunter Haargummis, ein Plastikspiegel und ein Mini-Kamm. Dieses Produkt exemplifiziert eine weitverbreitete wirtschaftliche Strategie, bei der das Versprechen der Überraschung den materiellen Wert der Waren übertrifft.

Wirtschaftliche Strategie hinter der Produktpräsentation

Skims nutzt die aktuelle Tendenz, dass Unternehmen Adventkalender für unterschiedlichste Zielgruppen und Preisklassen anbieten. In einer Gesellschaft, die als konsumübersättigt beschrieben wird, wirkt die Vorfreude auf ungewisse Überraschungen stärker als der Inhalt selbst. Der Skims-Kalender enthält unter anderem Haargummis, einen Plastikspiegel und einen Mini-Kamm sowie Plastik-Schlüsselanhänger, die als vermisste Teile von Marketingaktionen interpretiert werden können. Der Warenwert der Produkte übersteigt in der Regel nicht den Verkaufspreis, was die Frage aufwirft, wie eine Modemarke, die Shapewear und Unterwäsche anbietet, auf diese Idee kommt.

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Verbreitung und Akzeptanz in verschiedenen Branchen

Adventskalender liegen zunehmend im Trend und werden online sowie in physischen Läden seit Ende September angeboten, wobei einige Modelle nach wenigen Tagen ausverkauft sind. Auf TikTok gibt es Accounts, deren einziger Content das Öffnen von Adventkalendern ist, und diese Accounts haben Millionen an Followern. Die Handwerker:innen-Zielgruppe wird mit Werkzeug-Adventkalendern bedient, Hunde bekommen ihre eigenen Leckerli- und Spielzeug-Kalender, und der Sextoy-Adventkalender ist bereits ein Klassiker. Ein besonders extremer Fall ist der sogenannte Furz-Adventkalender, der Sounds, Fragen und Furz-Fakten verspricht.

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Psychologische Mechanismen der Dopamin-Ausschüttung

Die Wissenschaft bestätigt, dass wir von einem völligen Überangebot umgeben sind und der Kauf einzelner Produkte, die wir brauchen, nicht mehr so sehr kickt. Die Forschung aus dem Jahr 2001 zeigt, dass das Belohnungszentrum im Gehirn am stärksten reagierte, wenn die Gabe von Saft oder Wasser überraschend kam, unabhängig davon, ob die Personen Saft oder Wasser lieber mochten. Bestimmte Nervenzellen schütten das Glückshormon Dopamin umso stärker aus, je ungewisser eine Belohnung ist, und zwar schon vor dem Moment, in dem sie kommt.

Auswirkungen auf das Konsumverhalten und die Zukunft

Wir freuen uns also nicht erst, wenn wir etwas besitzen, sondern bereits, wenn wir gespannt sind, was wir möglicherweise besitzen werden. Der Kick kommt in dem Moment, in dem das Öffnen des nächsten Türchens kurz bevorsteht, was unserem Nervensystem dann fast egal ist, Hauptsache, es liegt irgendwas dahinter. Ein Adventkalender ist daher ein für diverse Produktionsbranchen ideales System, den Kund:innen mit minimalem finanziellen Aufwand Dopamin in die Blutbahn zu schmeißen und gleichzeitig massiv abzucashen. Garantierte Belohnung, ungewisser Inhalt und Vorfreude in 24 Portionen definieren die aktuelle Marktsituation.