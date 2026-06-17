Skandalhof bei Bregenz: Rinder vegetieren knöcheltief im Kot - Behörden versagen

Neue Aufnahmen aus dem Juni 2025 zeigen entsetzliche Zustände auf einem Rinderbetrieb bei Bregenz. Die Tiere stehen knöcheltief im eigenen Dreck, obwohl die Missstände bereits seit Jahren bekannt sind. Tierschützer kritisieren das Versagen der Behörden und fordern Konsequenzen.

Immer wieder sorgen Berichte über skandalöse Zustände in der Tierhaltung für Empörung. Besonders erschreckend ist ein aktueller Fall aus der Nähe von Bregenz , wo Rinder offenbar über Jahre hinweg unter katastrophalen Bedingungen gehalten wurden.

Neue Aufnahmen aus dem Juni 2025 zeigen Tiere, die bis zu den Knöcheln in ihrem eigenen Kot und Urin stehen. Die Bilder sind kaum zu ertragen: Die Rinder, egal ob Kälber oder ausgewachsene Tiere, vegetieren auf nassen, verschmutzten Flächen, die ihnen buchstäblich bis zu den Knien reichen. Schlafen, Fressen, Stehen - alles findet im eigenen Dreck statt. Dabei handelt es sich nicht um einen Einzelfall, sondern um einen Hof, der bereits in der Vergangenheit negativ aufgefallen ist.

Bereits 2023 wurden die Zustände von Tierschützern gemeldet, doch offenbar ohne nachhaltige Wirkung. Anrainer und Passanten geben an, den Betrieb immer wieder bei den zuständigen Behörden angezeigt zu haben, wurden jedoch vertröstet. Umso schockierender ist, dass die Tiere noch immer unter denselben entwürdigenden Umständen leiden müssen. Die aktuellen Bilder lassen tief blicken: Die Rinder haben Wunden und Druckstellen von der permanenten Nässe und dem Liegen auf hartem, verschmutztem Untergrund.

Tierarzt und Amtstierarzt sind sich einig, dass solche Zustände zu schweren gesundheitlichen Problemen führen, darunter Klauenentzündungen, Eutererkrankungen und allgemeines Leiden. Die Vernachlässigung ist offensichtlich und systematisch. Die Tiere haben keinen Zugang zu trockenen Liegeflächen, keine Einstreu, keine Möglichkeit, sich zu putzen oder natürliches Verhalten auszuleben. Es ist ein Zustand, der mit österreichischem Tierschutzgesetz unvereinbar ist.

Trotzdem scheinen die Behörden bisher keine ausreichenden Konsequenzen gezogen zu haben. Ein Sprecher der Bezirkshauptmannschaft Bregenz betont zwar, dass man die Vorwürfe ernst nehme und Kontrollen durchgeführt habe, jedoch keine schwerwiegenden Verstöße festgestellt worden seien. Diese Aussage steht in krassem Widerspruch zu den Bildern, die einen massiven Verstoß gegen das Tierschutzgesetz belegen. Tierschutzorganisationen wie der Verein gegen Tierfabriken (VGT) kritisieren das Vorgehen der Behörden scharf.

Christian Peng, Tierschutzaktivist, erklärt: Man brauche weder Amtstierärztin noch Agrarexperte zu sein, um zu erkennen, dass solche Verhältnisse weder artgerecht noch gesetzeskonform sein können. Wenn selbst Tiere, die tief in ihrer eigenen Scheiße stehen, offenbar keine Konsequenzen für Verantwortliche nach sich ziehen, dann läuft etwas grundlegend falsch. Peng weist auch auf die wachsende Problematik hin, dass Tierschützer zunehmend kriminalisiert würden. In Österreich gibt es Bestrebungen, das Betreten von Ställen zu erschweren und die Dokumentation von Missständen unter Strafe zu stellen.

Dies würde bedeuten, dass solche Bilder wie aus Bregenz künftig gar nicht mehr an die Öffentlichkeit gelangen könnten. Dieser Fall reiht sich in eine Serie bedenklicher Entwicklungen ein. Während die Bilder einmal mehr zeigen, dass in Österreichs Tierhaltung nicht überall alles in Ordnung ist, gibt es gleichzeitig politische Bestrebungen, die Dokumentation solcher Missstände zu erschweren. Die Rinder auf diesem Betrieb haben Gerechtigkeit verdient.

Ein Leben im eigenen Kot darf in einem Rechtsstaat niemals akzeptiert werden. Wenn die zuständigen Behörden auch diesmal nicht konsequent handeln, wäre das eine Bankrotterklärung für das österreichische Tierschutz-Kontrollsystem. Die Aktivistin appelliert an die Politik, die Kontrollmechanismen zu verschärfen und Hinweisgeber zu schützen, anstatt sie zu bestrafen. Der Fall ist symptomatisch für ein System, das oft wegschaut und anstatt zu handeln, die Missstände vertuscht.

Es bleibt zu hoffen, dass die aktuellen Aufnahmen ein Umdenken bewirken und die Verantwortlichen endlich zur Rechenschaft gezogen werden. Denn die Tiere können sich nicht selbst helfen - sie sind auf diejenigen angewiesen, die für ihren Schutz zuständig sind





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