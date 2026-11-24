Der Tod des 32-jährigen Sportlers Kristian Peris in einer kroatischen Klinik löst massive Proteste aus. Ermittlungen und politischer Druck zeigen Lücken im System.

Der Tod des 32-jährigen Sportlers und Trainers Kristian Peris in der psychiatrischen Klinik Sveti Ivan in Zagreb hat in Kroatien eine Welle der Trauer und Empörung ausgelöst. Seit dem Vorfall sind acht Personen festgenommen worden, was die Frage aufwirft, ob die gewalttätigen Vorfälle ein isolierter Einzelfall blieben. Zahlreiche Patienten, Patientinnen und deren Angehörige haben sich in den letzten Tagen mit weiteren schweren Vorwürfen gegen andere psychiatrische Einrichtungen im Land gemeldet. Diese Flut an Meldungen deutet darauf hin, dass strukturelle Missstände im System tiefer reichen, als ursprünglich angenommen.

Umstände des Todes und Videoaufzeichnungen

Kristian Peris erlag bereits am 21. Oktober seinen Verletzungen, kurz nachdem er in die Klinik eingeliefert worden war. Medien in Kroatien haben eine achtminütige Videoaufnahme veröffentlicht, die die Brutalität der Fixierung und die Gewalt gegen den Patienten durch mehrere Pflegekräfte dokumentiert. Auf den Bildern ist zu erkennen, wie Peris auf dem Bett festgeschnallt liegt und dabei körperlich misshandelt wird. Es wird berichtet, dass auf seinen Brustkorb geschlagen, Druck auf den Körper ausgeübt und ihm ein Polster ins Gesicht gedrückt wurde. Nach acht Minuten war der 32-Jährige tot.

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Der Anwalt der Familie erklärte, dass Peris aufgrund dieses rechtswidrigen Vorgehens sein Leben verloren habe. Er hatte bereits zwei Tage nach dem Tod Strafanzeige erstattet und die Sicherung der Aufnahmen der Überwachungskamera verlangt. Bei der dem Gesundheitsministerium unterstehenden Gesundheitsbehörde leitete der Anwalt einen Antrag auf behördliche Aufsicht ein. Beobachter kritisierten, dass seit diesem Antrag, der über zwei Wochen zurückliegt, praktisch nichts mehr geschehen ist, obwohl die Beweislage durch das Video klar vorliegt.

Politische Schuldzuweisungen und Amtsenthebungen

Der Fall hat die kroatische Politik erreicht und ist von gegenseitigen Schuldzuweisungen geprägt. Gesundheitsministerin Irena Hrstic besuchte die Klinik Sveti Ivan erst am Montag, mehr als vier Wochen nach dem Tod von Peris. Im Interview mit dem kroatischen Rundfunk HRT verteidigte sie das Vorgehen des Ministeriums und verwies darauf, dass zeitnah gehandelt worden sei. Die Möglichkeit eines Vertuschungsversuchs wies sie kategorisch zurück. Stattdessen verwies Hrstic auf die Berichts- und Rechenschaftspflichten der Stadt Zagreb, die als Trägerin der Krankenhäuser verantwortlich sei.

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Der Zagreber Bürgermeister Tomislav Tomasevic sieht die Verantwortung hingegen beim Gesundheitsministerium. Er betonte, dass die Stadt zwar Trägerin der Krankenhäuser sei, nicht aber für die Gesundheitsaufsicht über den Krankenhausbetrieb zuständig sei. Diese Trennung der Zuständigkeiten hat zu einem politischen Tauziehen geführt, während die Öffentlichkeit nach schnellen Lösungen und Klarheit ruft. Die zurückgetretene damalige Klinikchefin Majda Grah gab zu, das Video erst zwei Wochen nach dem Vorfall gesehen zu haben, und erstellte dann die offizielle Todesmeldung.

Proteste und gesellschaftliche Reaktionen

Die Veröffentlichung der Videoaufnahmen und die Bekanntwerden des Todesfalls in der Öffentlichkeit führten zu massiver Empörung. Der weiße Polster, das bei der Festsetzung verwendet wurde, hat sich zum Symbol der Proteste entwickelt. Die Familie von Peris erklärte, dass dieser Polster unter den Kopf des Patienten gelegt werden solle, nicht aber auf dessen Gesicht gedrückt werden dürfe. Am Samstag gingen Tausende Menschen auf den Aufruf hin auf die Straße, wobei auch in Rijeka Demonstrationen stattfanden. Die Angehörigen stellten die Proteste unter das Motto "Ihr werdet uns nicht ersticken".

Der kroatische Regierungschef Andrej Plenkovic bezeichnete den Vorfall eindeutig als "Mord". Acht Beschäftigte des Krankenhauses wurden festgenommen. Gegen vier von ihnen wird wegen des Verdachts auf schweren Mord an einer schutzbedürftigen Person ermittelt, während andere wegen unterlassener Hilfeleistung im Fokus der Staatsanwaltschaft stehen. Bürgermeister Tomasevic rechnete in einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche nicht damit, dass die Ermittlungen mit den bisherigen Festnahmen abgeschlossen seien. Es sei klar, dass eine größere Anzahl von Krankenhausmitarbeitern auf verschiedene Weise an diesem Vorfall beteiligt gewesen sei.

Strukturelle Probleme und internationale Warnungen

Eine strafrechtliche Untersuchung wird als unerlässlich erachtet, da bisher nicht nur die Krankenhauschefin, sondern auch der Verwaltungsrat zurücktrat. Die Gesundheitsbehörde kritisierte in ihrem Bericht die mangelhafte Dokumentation und Überwachung bei den Fixierungs- und Zwangsmaßnahmen im Fall von Peris. Sowohl innerhalb des Spitals als auch gegenüber dem Ministerium habe es Versäumnisse in der Berichterstattung gegeben. Laut dem Bericht gibt es Probleme auch bei der Mitarbeiterschulung und bei der Verfügbarkeit von Personal.

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Der kroatische Verband der Krankenhausärzte (HUBOL) appellierte in einer Stellungnahme an das Gesundheitsministerium und die Regierung, die Zustände in allen psychiatrischen Kliniken in Kroatien zu überprüfen. Sie sehen die Probleme in einem größeren Rahmen und betonen, dass die Tragödie in einem System passiert sei, das nicht erst gestern, sondern schon seit Jahren Probleme aufweise. Das Europäische Komitee zur Verhütung von Folter des Europarats hatte bereits 2023 in einem Bericht vor exzessiven und langwierigen Zwangsmaßnahmen sowie physischer und psychischer Misshandlung in kroatischen psychiatrischen Einrichtungen gewarnt. Auch die europäische NGO Mental Health Europa forderte eine schnelle, gründliche, transparente und unabhängige Untersuchung der Todesumstände, einschließlich der Handlungen der Beteiligten und möglicher Versäumnisse der institutionellen Aufsicht.