Skandal bei Nvidia: Jensen Huang soll Mitarbeiter gedemütigt haben

Schwere Vorwürfe gegen Nvidia-Chef Jensen Huang: Berichte über Schreien, Demütigungen und gewalttätige Vorfälle in den Räumen des Chip-Konzerns. Interne Umfragen zeigen dennoch Rückhalt.

Die Reputation des US-Halbleiterriesen Nvidia gerät ins Wanken, nachdem der New York Post schwere Vorwürfe gegen den langjährigen CEO Jensen Huang publik wurden. Dem Bericht zufolge soll der 61-Jährige in der Vergangenheit Führungskräfte wiederholt beschimpft, gedemütigt und sogar mit Gegenständen beworfen haben. Diese Enthüllungen werfen ein neues Licht auf die Führungsstil-Debatten, die das Unternehmen derzeit prägen, während Medien über einen möglichen Rücktritt Huangs spekulieren, der noch einer unabhängigen Prüfung bedarf. Die Berichte stammen aus internen Quellen und stützen sich auf detaillierte Schilderungen von Augenzeugen, die die Atmosphäre in den Führungsetagen des Unternehmens zeichnen.

Massiver Vorwurf gegen Jay Puri im Februar

Ein besonders gravierender Vorfall wird auf den Februar datiert, als Jensen Huang seinen damaligen Vertriebschef Jay Puri während einer Besprechung vor rund 30 weiteren Führungskräften massiv angegriffen haben soll. Laut den Angaben soll Huang Puri mit den Worten "Ich hoffe, du stirbst und erlöst uns alle von unserem Leid" bedroht haben, während der betroffene Manager die Beschimpfung schweigend hinnehmen musste. Die Stimmung im Raum war nach Zeugenaussagen von Schock und Anspannung geprägt, wobei eine Quelle betonte, dass alle Anwesenden von dem Verhalten des Vorstandschefs überrascht und getroffen waren.

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Dieser Eklat wird nicht als isoliertes Ereignis dargestellt, sondern als Teil eines wiederkehrenden Musters von Aggression und Demütigung. Jensen Huang soll Mitarbeiter immer wieder lautstark zurechtgewiesen haben, um sie vor anderen Führungskräften bloßzustellen. Im Jahr 2025 kam es zu einem weiteren Vorfall, bei dem Huang eine Führungskraft so stark anschrie, dass er fragte, ob diese Person ihn etwa angrinsen wolle und nur tote Gesichter sehe. In einer Geste der Verachtung soll er den Angewiesenen angewiesen haben, den Raum zu verlassen, was die hierarchische Gewalt innerhalb der Führungsebene unterstreicht.

Gewalttätiges Verhalten und Angriffe auf Colette Kress

Die Berichte deuten auf eine Eskalation der Methode hin, bei der verbale Angriffe durch physische Handlungen ergänzt wurden. Jensen Huang soll bei einer anderen Gelegenheit eine Wasserflasche nach einem Topmanager geworfen haben, was die Toleranzgrenzen für gewalttätiges Verhalten im Unternehmen überschritt. Auch die Finanzchefin Colette Kress war nicht vor der Kritik des Vorstandschefs gefeit. Laut einem Bericht des Wall Street Journal unterbrach Huang im Sommer eine ihrer Präsentationen und verglich sie sinngemäß mit einem "Reh im Scheinwerferlicht", was als öffentliche Erniedrigung in einer strategischen Sitzung gewertet wird.

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Stephen Witt, der Autor einer Biografie über den Nvidia-Manager, schildert in der New York Times ebenfalls ein Bild, das von fehlender Beherrschung bei Widerspruch zeugt. Witt schreibt, dass Jensen Huang "explodierte" und Personen wegen deren angeblicher Dummheit anschrie, wenn diese trotz der Einwände des CEO an ihrer Position festhielten. Diese Darstellungen stehen im Widerspruch zum nach außen gepflegten Image Huangs, der sich oft locker in Lederjacke und Jeans präsentierte und von seinen bescheidenen Anfängen als Tellerwäscher und Toilettenreiniger erzählte, um eine Nähe zum Arbeiter zu simulieren.

Interne Rückhalt und Forderungen nach Rückkehr

Trotz dieser schweren Anschuldigungen scheint Jensen Huang innerhalb des Unternehmens weiterhin einen stabilen Rückhalt zu genießen. Wie die Fachzeitschrift Wired meldete, erhielt ein Beitrag auf einer internen Vorschlagsplattform mehr als 1.600 Kommentare, in denen mehrere Beschäftigte eine Rückkehr Huangs forderten. Diese Diskrepanz zwischen dem öffentlichen Skandalbericht und der internen Loyalität wirft Fragen nach der Unternehmenskultur und den Machtdynamiken bei Nvidia auf.

Die aktuelle Situation zwingt das Unternehmen, die Meldungen über einen Rücktritt sorgfältig zu überprüfen, während die Berichte über das Verhalten des Managements die Wahrnehmung der Marke beeinflussen. Die Kombination aus aggressivem Führungsstil und der Fähigkeit, das Team zusammenzuhalten, stellt ein komplexes Paradoxon dar, das die weitere Entwicklung des Chipkonzerns maßgeblich beeinflussen wird. Beobachter achten nun darauf, wie Nvidia mit diesen internen Konflikten umgeht und ob strukturelle Änderungen notwendig sind, um das Vertrauen der Belegschaft und der Investoren langfristig zu sichern.