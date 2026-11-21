SK Rapid Wien erreicht mit dem 3:0-Sieg gegen den GAK den zwölften Sieg in 13 Partien und setzt sich an die Spitze der Bundesliga-Tabelle.

Der SK Rapid Wien hat in der aktuellen Bundesliga -Saison seine Dominanz unter Beweis gestellt und den Grazer AK mit einem deutlichen 3:0-Sieg besiegt. Durch diesen Erfolg sicherten sich die Hütteldorfer ihren Platz an der Tabellenspitze und festigten ihre führende Position in der österreichischen höchsten Spielklasse. Es handelt sich hierbei um den zwölften Sieg des Teams in den ersten 13 Saisonspielen, was eine bemerkenswerte Konstanz und Überlegenheit im Vergleich zu den Konkurrenzvereinen verdeutlicht.

Blitzstart und dominantes Spiel

Die Partie begann für die Grazer äußerst ungünstig, als Ercan Kara bereits in der dritten Minute die Führung für Rapid erzielen konnte. Der Spieler nutzte eine frühe Chance und überraschte den Torwart des GAK, Cican Stankovic, mit einem präzisen Abschluss. Diese frühzeitige Führung gab Rapid den moralischen Vorteil und ermöglichte es dem Team, das Spieltempo und die Intensität kontrolliert zu erhöhen. Die Steirer kamen in den ersten Minuten kaum zu gefährlichen Angriffen und wirkten auf ihrer Halbseite unter Druck.

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In der Folge dominierte Rapid das Geschehen auf dem Platz, wobei die Defensive des Gegners wiederholt vor großen Herausforderungen stand. Zwar verhinderte Stankovic in der 13. Minute einen weiteren Treffer von Kara, doch die Druckwelle der Grün-Weißen ließ nicht nach. Ein weiterer Versuch von Ercan Kara in der 20. Minute ging nur knapp am Tor vorbei, was die Offensive von Rapid weiter unterstrich. Die Grazer konnten sich kaum aus der Passivität befreien und reagierten oft nur reaktiv auf die Aktionen der Wiener.

Gelb-Rote Karte und personelle Schwächung

Ein entscheidender Wendeimpuls für die Dominanz von Rapid war das Ausscheiden von Liam Hermesh für den GAK. In der 26. Minute erhielt der Spieler die zweite Gelbe Karte und musste das Feld verlassen, was das Team der Steirer nachhaltig schwächte. Das Foul an Yusuf Demir wurde von Schiedsrichter Julian Weinberger als hart, aber als korrekte Entscheidung gewertet. Durch diesen Ausfall war die Defensive des GAK nun numerisch unterlegen und konnte die schnellen Angriffe der Hütteldorfer nicht mehr effektiv abwehren.

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Kurz vor der Halbzeitpause gab es noch einen Moment der Unsicherheit, als Bendeguz Bolla den Ball im Netz des GAK prallen sah. Das Tor wurde jedoch aufgrund einer Abseitsstellung nicht gutgeschrieben. Anschließend hatte Petter Nosa Dahl eine weitere Möglichkeit, doch Stankovic leistete mit einer Glanztat Widerstand. Diese Szene zeigte, dass der Torwart des GAK trotz der schwierigen Lage noch gute Paraden bot, bevor das Spiel im zweiten Durchgang weiter eskalierte.

Doppelpack und Rekordfahrt

Nach der Pause legte der SK Rapid Wien nochmals deutlich zu und nutzte die numerische Überzahl konsequent. Yusuf Demir steuerte in der 50. Minute die 2:0-Führung bei, nachdem er einen Fehler des GAK-Tors durch Cican Stankovic in Richtung Tonni Adamsen geschickt ausnutzen konnte. Wenig später, in der 62. Minute, erhöhte Demir auf 3:0 und verwandelte eine weitere Gelegenheit zu einem sehenswerten Treffer. Damit war das Spiel um den weiteren Ausgang endgültig entschieden.

Mit diesem Sieg hat der SK Rapid Wien einen denkwürdigen Rekord erreicht und legt den besten Saisonstart der Bundesliga-Geschichte vor. Die Hütteldorfer haben damit auch den FC Red Bull Salzburg übertroffen, der in der Saison 2021/22 mit elf Siegen und zwei Remis zu Beginn die beste Serie startete. Trainer Hoff Thorup setzte dabei auf seine nominelle Stammelf und konnte so die gewonnene Struktur des Spiels aufrechterhalten. Coach Gerald Scheiblehner von GAK hingegen musste mit personellen Engpässen kämpfen, da unter anderem Peter Michorl und Alexander Hofleitner fehlten.

Ausblick und Tabellenführung

Die verbleibende Zeit des Spiels wurde von den dezimierten Grazerinnen und Grauzonen dominiert, die noch um den Ehrentreffer kämpften. Tim Trummer hatte in der 78. Minute eine gute Chance, die jedoch nur an die Innenstange sprang. Der SK Rapid Wien schaltete nach dem 3:0 merklich zurück und sicherte sich den knappen, aber verdienten Sieg. Das Team bleibt somit souverän Erster der Tabelle und geht mit großem Selbstvertrauen in die weiteren Partien der laufenden Saison.