SJ Wien fordert Prävention statt Strafe bei Jugendkriminalität

Die Sozialistische Jugend Wien plädiert auf dem SPÖ-Parteitag für einen Kurswechsel in der Jugendkriminalitätsbekämpfung: Mehr Prävention, psychologische Betreuung und die Wiedereinführung eines Jugendgerichtshofs sollen härtere Strafen ersetzen.

Die Sozialistische Jugend (SJ) Wien hat auf dem 78. Parteitag der SPÖ Wien einen deutlichen Richtungswechsel in der Bekämpfung von Jugendkriminalität gefordert. Anstatt auf eine Politik der härteren Strafen oder einer Debatte über die Senkung der Strafmündigkeit zu setzen, plädiert die SJ für eine umfassende und vorrangig präventive Strategie.

Dieser Ansatz stellt eine klare Abgrenzung zu den Positionen der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) und der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) dar, die sich für verschärfte Maßnahmen gegen junge Straftäter einsetzen. Die SJ argumentiert, dass reine Strafverschärfungen das zugrundeliegende Problem nicht adressieren und lediglich symbolischen Charakter haben. Jugendkriminalität ist ihrer Ansicht nach selten das Ergebnis isolierter Entscheidungen, sondern vielmehr Ausdruck tieferliegender sozialer und individueller Schwierigkeiten. Dazu zählen insbesondere Armut, fehlende Zukunftsperspektiven, belastende Familienverhältnisse und mangelnde soziale Unterstützung.

Um diesen Ursachen entgegenzuwirken, fordert die SJ einen substanziellen Ausbau der Jugendförderung und präventiven Angebote. Konkret werden mehr altersgerechte und konsumfreie Treffpunkte, eine Erweiterung des Angebots an Jugendzentren, verstärkte Parkbetreuung und eine Ausweitung der Streetwork-Projekte gefordert. Ziel ist es, Jugendliche frühzeitig zu erreichen und ihnen positive Lebensalternativen aufzuzeigen, bevor sie sich in kriminelle Handlungen verstricken. Die SJ betont, dass eine frühzeitige Intervention und Begleitung entscheidend sind, um den Teufelskreis der Kriminalität zu durchbrechen.

Darüber hinaus wird die Bedeutung der psychischen Gesundheit junger Menschen hervorgehoben. Die SJ kritisiert die derzeitige Situation, in der Jugendliche oft monatelang auf Therapieplätze oder psychotherapeutische Unterstützung warten müssen. Sie fordert daher eine deutliche Erhöhung der Therapieplätze, einen Ausbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie die Schaffung von erschwinglichen psychotherapeutischen Angeboten. Eine umfassende psychische Betreuung junger Menschen wird als essenziell für die Prävention von Kriminalität und die Förderung einer gesunden Entwicklung angesehen.

Für den Fall, dass Jugendliche dennoch vor Gericht landen, setzt sich die SJ für die Wiedereinführung eines eigenen Jugendgerichtshofs ein. Dieser war im Jahr 2003 abgeschafft worden. Die SJ argumentiert, dass ein spezialisierter Jugendgerichtshof die Möglichkeit bietet, Jugendliche in einem Verfahren zu behandeln, das ihre spezifischen Bedürfnisse und Entwicklungsperspektiven berücksichtigt. Im Fokus sollte dabei nicht primär die Bestrafung stehen, sondern vielmehr die Resozialisierung und die Schaffung neuer Zukunftsperspektiven.

Ein Jugendgerichtshof könnte somit dazu beitragen, dass junge Straftäter eine zweite Chance erhalten und erfolgreich in die Gesellschaft integriert werden können. Die SJ ist überzeugt, dass eine solche Herangehensweise langfristig effektiver ist als reine Strafmaßnahmen und dazu beiträgt, die Jugendkriminalität nachhaltig zu reduzieren. Die Forderungen der SJ spiegeln ein umfassendes Verständnis von Jugendkriminalität wider, das die sozialen, psychischen und individuellen Faktoren berücksichtigt, die dazu beitragen können.

Sie plädieren für eine Politik, die auf Prävention, Unterstützung und Resozialisierung setzt, anstatt auf reine Repression





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