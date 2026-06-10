Sizilien als Traumziel: Aurora Ramazzotti heiratet an historischer Location

Aurora Ramazzotti, Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti, feiert ihre Hochzeit auf Sizilien. Die dreitägige Party im Castello Xirumi Serravalle verspricht emotionale Momente, unter anderem durch ein privates Konzert des Brautvaters.

Sizilien entwickelt sich zunehmend zum bevorzugten Ort für Hochzeit en von Prominenten. Nachdem bereits Sängerin Dua Lipa dort geheiratet hat, wird nun auch Aurora Ramazzotti , die Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti , auf der Mittelmeerinsel ihr Jawort geben.

Die 28-jährige Braut ist seit etwa neun Jahren mit ihrem Partner Goffry verheiratet und hat mit ihm den gemeinsamen Sohn Cesare, der drei Jahre alt ist. Die Feierlichkeiten finden im Castello Xirumi Serravalle in der Nähe von Lentini statt, einem historischen Anwesen aus dem 16. Jahrhundert, und erstrecken sich über drei Tage. Michelle Hunziker, die 49-jährige Mutter der Braut, äußerte sich enthusiastisch zu den Plänen.

"Es wird eine dreitägige Hochzeit. Wenn wir eine Party schmeißen, dann richtig", sagte sie dem Magazin "Chi". In der Fernsehsendung "Verissimo" zeigte sie sich darüber hinaus sehr emotional: "Ich bin sehr aufgeregt, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Schon beim Reden darüber kommen mir die Tränen.

" Solche Worte unterstreichen den besonderen, familiären Charakter des Ereignisses, das über eine reine Hochzeitsfeier hinauszugehen scheint. Ein Höhepunkt dürfte das private Konzert von Eros Ramazzotti werden, das der berühmte Sänger als Vater der Braut im Schlossgarten geben will. Vermutlich steht dabei das Lied "L'aurora" auf dem Programm, das er bereits 1996 zur Geburt seiner Tochter komponiert hatte. Dieser Auftritt verspricht einen der emotionalsten Momente des Wochenendes zu werden.

Bereits die Einladungen, die Aurora als selbst gestaltetes Klatschheft mit Stickern und Quizfragen verschickte, sorgten für Aufmerksamkeit und zeugen von der lockeren, kreativen Atmosphäre, die das Fest prägen soll. Langeweile wird bei diesem ausgedehnten Hochzeitswochenende mit prominenten Gästen sicherlich nicht aufkommen





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aurora Ramazzotti Hochzeit Sizilien Michelle Hunziker Eros Ramazzotti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Taucher filmen ersten ausgewachsenen Weißen Hai im MittelmeerEin Taucherteam stieß vor Sizilien in etwa 40 Metern Tiefe auf einen großen Weißen Hai, während es Geisternetze von einem Wrack entfernte. Es entstanden vermutlich die ersten Unterwasseraufnahmen eines adulten Weißen Hais im Mittelmeer. Der Hai war neugierig, aber nicht aggressiv. Die Begegnung wurde als höchst ungewöhnlich beschrieben und liefert wertvolle Daten für die Wissenschaft.

Read more »

Erster gefilmter Weißer Hai im MittelmeerEin ausgewachsener Weißer Hai wurde bei der Bergung verlorener Fischernetze an einem Schiffswrack zwischen Tunesien und Sizilien gesichtet.

Read more »

Sensation im Mittelmeer: Weißer Hai nahe Sizilien gefilmtROM. Erstmals ist im zentralen Mittelmeer ein ausgewachsener Weißer Hai in seinem natürlichen Lebensraum gefilmt worden.

Read more »

Flughafen Wien überrascht mit einem neuen TraumzielKorsika: Ab sofort Direktflüge ab Wien nach Ajaccio und Bastia. Air Corsica erweitert das Sommerangebot für Urlaub auf der 'Insel der Schönheit'.

Read more »