Nina Hagen discusses her split from Ö3 host, her views on modern dating, and lessons learned from past relationships in a candid interview.

In einem ausführlichen Gespräch hat die österreichische Sängerin und Komponistin Nina Hagen letzte Woche über ihre jüngsten persönlichen Veränderungen gesprochen. Sie lud die Ö3-Moderatorin in das elterliche Wirtshaus in Kötschach-Mauthen ein, um über ihr Leben und ihre Karriere zu berichten. Die Atmosphäre war intim, doch die zahlreichen Fans, die auf ein Selfie hofften, sorgten dafür, dass sogar die Frittatensuppe kalt werden musste, wenn Hagen selbst essen wollte.

Eine Pause Wird Zur Endgültigen Trennung

Die Sängerin bestritt, dass sie sich absichtlich in die Öffentlichkeit gestellt habe, sondern fühlte sich im vergangenen Jahr regelrecht ausgeliefert. Das Paar, das mal zusammen und mal getrennt lebte, hatte einst eine Pause eingelegt. Plötzlich stand der Liebes-Aus auf dem Cover der Boulevardzeitung Bild. Hagen hatte sich damals nicht dazu geäußert, doch jetzt räumt sie mit dem Schweigen auf. Aus der vorübergehenden Pause wurde schließlich eine endgültige Trennung, über die sie nun offen spricht.

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Keine Single-Plattformen Und Keine One-Night-Stands

Gegenüber Ö3 macht Hagen ganz klar, dass sie aktuell nicht auf der Suche nach neuen Abenteuern ist. Sie betont explizit, dass sie auf keiner Single-Plattform aktiv ist und es sich bei ihr ganz sicher nicht um einen One Night Stand handelt. Ihre Aussage ist eine klare Abgrenzung zur medialen Darstellung ihrer privaten Situation. Sie will ihre Intimsphäre schützen und nicht zum Objekt des öffentlichen Interesses für oberflächliche Romantik machen.

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Lernpartner Und Der Preis Des Erfolges

Hagi bezeichnet ihre früheren Partner heute als Lernpartner, aus deren Beziehungen sie wichtige Erkenntnisse mitgenommen hat. Sie gibt zu, sich so oft aufgeopfert zu haben und immer zu viel gegeben zu haben. Es gab Momente, in denen sie ganze Kärntner Seen zusammengeplärrt vor Liebeskummer weinte. Diese Erfahrungen haben sie gelehrt, dass sie sich für ihren Erfolg nicht mehr entschuldigen muss. Sie hat gelernt, ihre Ambitionen und ihre Karriere als selbstverständlich zu akzeptieren, ohne Schuldgefühle.

Anforderungen An Einen Neuen Partner

Wenn es um die Frage geht, wie ein zukünftiger Partner sein müsste, damit eine Beziehung hält, antwortet die Kärntnerin auf ihre charakteristische Art. Sie verlangt jemanden, der eine richtige 'Kantn' ist und das Leben, sowie ihren Erfolg, richtig hebt. Diese Forderung spiegelt ihre eigene Stärke und Unabhängigkeit wider. Sie sucht nach jemandem, der ihre Individualität wertschätzt und nicht versucht, sie zu verändern oder zu brechen, sondern sie in ihrem Wesen bestätigt.