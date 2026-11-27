Simone Lugner teilt ihre Erfahrungen zur Lebensverlängerung und Ästhetik. Der Longevity-Abend in Wien zeigt Wege für Gesundheit und Vitalität im Alter.

Simone Lugner widmet sich seit dem Tod ihres Ehemanns Richard intensiv der Forschung und Anwendung moderner Methoden, um Gesundheit und Lebensfreude im hohen Alter zu bewahren. Die Baumeister-Witwe hat erkannt, dass die eigene innere Balance und äußere Pflege untrennbar miteinander verbunden sind, um strahlend durch das Leben zu gehen. Sie betont, dass man nicht von außen strahlen kann, ohne dass diese Energie auch von innen herkommt. Dieses philosophische Fundament ist die Basis für ihren aktuellen Lebensweg.

Exklusiver Longevity-Abend im Wiener Studio

Am Donnerstag, dem 26. November, lud Simone Lugner zu einem exklusiven Longevity-Abend in ihr Wiener Studio Körperglanz und Shape Line ein. Der Abend stand ganz im Zeichen des gesunden Älterwerdens und richtete sich an einen Kreis aus Freunden sowie interessierten Gästen aus der Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen vier Experten, die im ausführlichen Gespräch verschiedene wissenschaftliche und praktische Methoden zum gesunden Älterwerden vorstellten. Die Veranstaltung bot eine Plattform, um Wissen über Lebensverlängerung und Wohlbefinden zu teilen.

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Die Idee zu dieser Initiative entstand aus der persönlichen Erfahrung von Simone Lugner nach dem Verlust ihres Mannes. Sie beschreibt, wie sehr sie sich in den Jahren zuvor mit anderen Dingen beschäftigt hat und sich selbst dabei vernachlässigt hat. Erst der Tod von Richard hat ihr die tiefe Erkenntnis vermittelt, dass man im Leben quasi alles verlieren kann, am Ende aber immer noch sich selbst hat. Diese Erkenntnis hat ihre Prioritäten im Alltag fundamental verändert und sie dazu gebracht, sich mehr Zeit für die eigene Pflege und Gesundheit zu nehmen.

Ein zentrales Thema ihrer Betrachtungen ist die Einstellung zu Ernährung und Lebensstil, wie sie im Gespräch im Promi-Coach-Talk ausführlich thematisiert wurde. Simone erinnert sich daran, wie sie Richard immer wieder eine gesündere Ernährung ans Herz legte, da sie sich selbst vegan ernährt und ihm nur Gutes tun wollte. In der Küche kam sie schließlich zu dem Schluss, dass es Zeit war, aufzuhören, ihn zu belehren, da er so alt geworden sei, ohne dass sie eingreifen musste. Sie erkannte, dass man ihm nichts mehr ändern konnte und sollte, und ließ ihn schließlich in Ruhe.

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Simone Lugner strebt danach, auch im fortgeschrittenen Alter gesund, fit und adrett zu bleiben. Für sie gehören äußerliche Pflege und innere Harmonie zusammen. Sie gibt zu, dass sie gelegentlich kosmetische Nachhilfe benötigt, um ihr Strahlen zu bewahren. Gute Erfahrungen hat sie dabei mit Hyaluron-Injektionen gemacht, die ihre Haut unterstützen. Diese Behandlungen sind für sie Teil eines ganzheitlichen Konzepts, das sowohl die körperliche als auch die optische Vitalität im Blick hat.

Neben Hyaluron setzt Simone Lugner auch auf moderne dermatologische Verfahren wie Microneedling und CO2-Laserbehandlungen. Diese Techniken helfen ihr dabei, ihre Haut frisch und straff zu halten. Sie betrachtet diese Maßnahmen nicht als oberflächlich, sondern als notwendige Investitionen in ihr Wohlbefinden. Die Kombination aus gesunder Ernährung, Bewegung und gezielter Pflege bildet das Gerüst ihrer täglichen Routine, um den Ansprüchen an ein aktives Leben gerecht zu werden.

Für die Zukunft hat Simone Lugner bereits Pläne für weitere Schritte geschmiedet, falls die bisherigen Methoden nicht mehr ausreichen. Sie lacht und erzählt, dass später, wenn das alles nicht mehr hilft, ein Facelift auf dem Programm stehen könnte. Diese offene Haltung zeigt, dass sie den Alterungsprozess nicht bekämpft, sondern ihn mit Würde und Stil begleitet. Sie möchte nicht als Opfer des Alterns dastehen, sondern ihn aktiv mitgestalten.

Philosophie der Lebensfreude von Richard Lugner

Die Inspiration für diese offene und vitale Haltung hat Simone Lugner direkt von ihrem verstorbenen Mann Richard gelernt. Auch er beschäftigte sich bereits intensiv mit dem Thema Longevity, ohne dabei auf die kleinen Dinge zu verzichten, die ihm Freude bereiteten. Richard hat sein Leben intensiv gelebt und hat sich von niemandem vorgeben lassen, was für ihn machbar oder unmöglich ist. Diese Freiheit war sein größtes Gut.

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Wenn ihm jemand sagte, dass er für bestimmte Aktivitäten bereits zu alt sei, hörte er einfach nicht hin. Er lebte nach dem Grundsatz, dass man immer so alt ist, wie man sich fühlt. Diese Mentalität hat Simone übernommen und passt sie nun an ihre eigenen Bedürfnisse an. Sie erinnert sich mit Wertschätzung daran, wie Richard sich nicht einschränken ließ und stets den Mut hatte, Dinge zu tun, die anderen als zu anstrengend galten.

Die Botschaft, die Simone Lugner mit ihrem Longevity-Abend und ihren öffentlichen Aussagen vermittelt, ist klar: Freude am Leben ist der Schlüssel zu einem langen und erfüllten Dasein. Es geht nicht darum, das Altern zu verdrängen, sondern es mit allen Mitteln gesund und schön zu gestalten. Durch die Kombination aus innerer Haltung und äußerer Pflege kann man die Lebensqualität bis ins hohe Alter aufrechterhalten. Simone zeigt damit ein Vorbild für alle, die aktiv und selbstbestimmt altern möchten.

Ihr Ansatz verbindet also moderne wissenschaftliche Erkenntnisse mit einer tiefen persönlichen Philosophie. Die Zusammenarbeit mit den vier Experten am 26. November war dabei nur der Anfang einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema. Simone Lugner beweist, dass Alter nicht gleichbedeutend mit Verfall ist, sondern eine Phase sein kann, in der man sich besonders wohl und schön fühlen kann. Ihre Offenheit und ihr Humor machen ihre Botschaft dabei besonders zugängig und glaubwürdig für ein breites Publikum.