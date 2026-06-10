Simone Lugner kommentiert Forsthaus-Gerüchte auf Instagram

Simone Lugner äußert sich in ihrer Instagram-Story zu den Spekulationen über das TV-Format 'Forsthaus'. Sie kritisiert vorzeitige Kandidatendiskussionen, bestätigt aber indirekt ihre Teilnahme und richtet einen scherzhaften Seitenhieb an Mausi Lugner.

Simone Lugner äußert sich aktuell zu den Gerüchten rund um das TV-Format ' Forsthaus '. In ihrer Instagram-Story betont sie, dass es sich bei den Spekulationen über die Teilnehmer lediglich um Gerüchte handele, solange ATV keine offizielle Bestätigung gebe.

Sie zeigt Verständnis für die öffentliche Neugier, kritisiert jedoch die vorzeitige Diskussion der Kandidaten und vergleicht diese mit dem 'Ruiner von Weihnachten'. Interessanterweise dementiert sie ihre eigene Teilnahme nicht, was stark darauf hindeutet, dass sie tatsächlich beteiligt ist. Während ihre Story veröffentlicht wird, soll Simone bereits im abgeschotteten Forsthaus in Kärnten sein, sodass die Beiträge möglicherweise von ihrem Umfeld gepostet werden.

Zum Ende richtet sie einen kleinen Seitenhieb an Christina 'Mausi' Lugner mit der scherzhaften Bemerkung, sie könne wieder Bikini-Fotos schicken, was auf eine Präferenz für harmlose Urlaubsfotos statt der eigenen Reality-TV-Präsenz hindeutet





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Simone Lugner Forsthaus ATV Mausi Lugner Reality-TV

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Simone Lugner fehlt bei eigenem Jubiläumsfest - Spekulationen um Schottland-ReiseSimone Lugner wird bei ihrem eigenen Firmenjubiläum nicht anwesend sein. Stattdessen plant sie eine Reise nach Schottland, was angesichts der zeitgleichen Dreharbeiten zu "Forsthaus Rampensau" zu wilden Spekulationen führt.

Read more »

TV-Hammer! Simone Lugner bei 'Forsthaus Rampensau''Forsthaus Rampensau': Simone Lugner dreht geheim für neue Staffel der ATV-Show. Wiener Society rätselte über ihr Verschwinden.

Read more »

Simones Partner enthüllt! ER ist mit ihr im 'Forsthaus'Mit Simone Lugner zieht auch ein bekanntes Gesicht aus der österreichischen Zirkuswelt ins 'Forsthaus Rampensau' ein.

Read more »

Simone Lugner fliegt auf! Fake-Urlaub in Schottland'Bienchen' fliegt auf! Aktuell postet Simone Lugner Urlaubsfotos aus Schottland. Das Problem: Die Reality-TV-Kandidatin kann dort gar nicht sein.

Read more »