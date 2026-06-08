Simone Lugner fehlt bei eigenem Jubiläumsfest - Spekulationen um Schottland-Reise

Simone Lugner wird bei ihrem eigenen Firmenjubiläum nicht anwesend sein. Stattdessen plant sie eine Reise nach Schottland, was angesichts der zeitgleichen Dreharbeiten zu "Forsthaus Rampensau" zu wilden Spekulationen führt.

Ausgerechnet bei ihrem eigenen Jubiläumsfest wird Simone Lugner fehlen. Während die Gäste einen Stargast erwarten, gibt ihre Abwesenheit Rätsel auf. Das Unternehmen blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück, die Gäste dürfen sich auf ein buntes Programm und sogar auf einen geheim gehaltenen internationalen Stargast freuen.

Laut Einladung soll gegen 17 Uhr ein europäischer Top-Star vorbeischauen. Während sich die geladenen Gäste auf den prominenten Besuch freuen dürfen, wird Lugner die Feier allerdings aus der Ferne verfolgen müssen. In der Einladung erklärt sie: "Ich kann leider nicht dabei sein, weil ich zeitgleich in Schottland bin.

" Genau diese Reise lässt nun Raum für Spekulationen. Denn zeitgleich starten die Dreharbeiten zur neuen Staffel von "Forsthaus Rampensau". Schon seit geraumer Zeit kursieren Gerüchte, dass die Blondine, gemeinsam mit.... Offiziell bestätigt ist eine Teilnahme bislang nicht.

Die zeitliche Überschneidung zwischen Jubiläumsfest und Schottland-Aufenthalt dürfte die Gerüchteküche allerdings weiter anheizen. Schließlich erscheint es ungewöhnlich, dass Lugner ausgerechnet bei einer Feier fehlt, die sie selbst organisiert





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