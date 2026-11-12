Simon Weyringer neuer Generalsekretär der Österreichischen Bischofskonferenz

Simon Weyringer folgt Erzbischof Franz Lackners Ankündigung als Nachfolger von Peter Schipka. Seine Aufgaben umfassen die Organisation der Bischofssitzungen und die Vertretung der Kirche.

Die Nachfolge in der Führung der Österreichischen Bischofskonferenz ist offiziell geregelt. Am Donnerstag in Salzburg verkündete der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Erzbischof Franz Lackner, während des Abschlusses der Herbst-Vollversammlung die personelle Entscheidung. Demnach wurde Simon Weyringer aus Salzburg zum neuen Generalsekretär der Institution gewählt.

Dieser Schritt beendet eine lange Ära an der Spitze der Verwaltung. Weyringer folgt auf Peter Schipka, der seit dem 1. März 2011 das Amt des Generalsekretärs innehatte. Schipka verlässt seine Position, um seine Karriere fortzusetzen und wechselt an die Pädagogische Hochschule Wien-Krems. Die Übergabe der Verantwortung erfolgt damit zu einem klar definierten Termin.

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Professionelle Qualifikation des Nachfolgers

Der 46-jährige Simon Weyringer bringt eine umfassende akademische und seelsorgerliche Qualifikation mit. Er lehrt derzeit Bibelwissenschaften an der Universität Salzburg sowie an der Hochschule Heiligenkreuz. Letztere Einrichtung der Zisterzienser liegt vor den Toren Wiens und wird in kirchlichen Kreisen als eine konservierende Kaderschmiede wahrgenommen. Diese Reputation ist jedoch nicht unumstritten, da die Hochschulleitung sich kürzlich von einem lehrenden Mönch distanzierte, der die Todesstrafe für Nicht-Gläubige gefordert hatte.

Neben seiner akademischen Tätigkeit ist Weyringer praktisch im kirchlichen Dienst tätig. Bisher wirkte er seelsorgerlich in Salzburg, wo er in der Pfarre Sankt Blasius als Pfarrprovisor fungierte. Zusätzlich bekleidet er das Amt des geschäftsführenden Vorsitzenden des Salzburger Priesterrats. Diese vielschichtige Erfahrung soll ihm in seiner neuen Rolle als höchster Verwaltungsbeamter der Bischofskonferenz zugutekommen und ihm den notwendigen Rückhalt in der Priesterschaft sichern.

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Interne Managementstruktur und Sitzungen

In seiner neuen Position nimmt Weyringer zunächst vorrangig eine interne Managementfunktion wahr. Zu seinen Kernaufgaben gehört die umfassende Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung der jährlichen Vollversammlungen der Bischöfe. Diese Zusammenkünfte finden dreimal im Jahr an verschiedenen kirchlichen Orten statt, wobei die Versammlungen häufig bei Ordensgemeinschaften abgehalten werden. Eine Ausnahme bildet hierbei die Sommersitzung, die fest an Mariazell als Austragungsort gebunden ist.

Diese strukturelle Aufgabe erfordert ein hohes Maß an logistischem Geschick und diplomatischer Geschicklichkeit, da die Bischöfe an unterschiedlichen Standorten zusammenkommen. Die Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs ist entscheidend für die interne Kommunikation und Beschlussfassung der Bischofskonferenz. Weyringer wird als Bindeglied fungieren, das diese komplexen Prozesse koordiniert und administrative Hürden für die anwesenden Prälaten minimiert.

Außendarstellung und Verbindung zur Gesellschaft

Neben der internen Verwaltung fungiert der Generalsekretär als sichtbares Gesicht der Institution. Er agiert als Repräsentant der Bischöfe und damit der gesamten katholischen Kirche Österreichs. In dieser Funktion dient er als zentrale Kontaktstelle zu Behörden und der Politik. Diese Rolle ist essenziell, um die Interessen der Kirche im politischen Diskurs zu vertreten und gesetzliche Entwicklungen mitzubestimmen.

Zugriffswege zur Zivilgesellschaft werden durch die Position des Generalsekretärs ebenfalls gestrafft. Weyringer wird als Bindeglied zwischen der kirchlichen Hierarchie und der breiten Öffentlichkeit agieren. Diese Doppelrolle als internen Verwalter und externer Botschafter stellt hohe Anforderungen an die kommunikative Kompetenz des Amtsinhabers. Die Wahl von Simon Weyringer markiert somit nicht nur einen Personalwechsel, sondern auch die Besetzung einer Schlüsselposition für die Zukunft der kirchlichen Steuerung in Österreich.