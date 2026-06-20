Simmeringer Bad: Enormer Andrang bei der Suche nach Abkühlung

Die Sehnsucht nach einer Abkühlung in Wien ist besonders groß, da die Temperaturen in vielen Teilen Österreichs deutlich über 30 Grad betragen. Viele Wiener nehmen daher längere Wartezeiten in Kauf, um ins kühle Nass zu springen.

Der Andrang im Simmeringer Bad ist besonders groß, da die Sehnsucht nach einer Abkühlung in Wien besonders groß ist. Während in vielen Teilen Österreichs Temperaturen von deutlich über 30 Grad gemessen werden, nehmen viele Wien er sogar längere Wartezeiten in Kauf, um ins kühle Nass zu springen.

Der begeisterte Schwimmer berichtet von einem enormen Besucheransturm und erzählt, dass die Becken gut gefüllt sind und zahlreiche Badegäste im Wasser Abkühlung suchen. Die Hitzewelle dürfte sich zumindest bis weit in die kommende Woche fortsetzen - möglicherweise sogar noch länger. Der Trend bis in den Juli hinein sieht für Wien gar nicht gut aus bezüglich Hitze und Dürre





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