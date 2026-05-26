SIM-Swapping: Wie Teenager mit einer simplen Masche Millionen stehlen

Ein 13-jähriger Teenager erzählt im Podcast Darknet Diaries, wie er und andere Jugendliche mit SIM-Swapping Krypto-Börsen plündern. Die Schäden durch Cyberkriminalität steigen rasant.

Der 13-jährige Drew rutschte in die Welt der Online kriminalität ab, wie er im Podcast Darknet Diaries schildert. Heute enthüllt er schonungslos, wie Teenager mit einer simplen Methode Millionen stehlen: SIM-Swapping.

Dabei bringen Kriminelle Mobilfunkanbieter dazu, fremde Handynummern auf ihre eigenen SIM-Karten zu übertragen. Sobald sie die Kontrolle über die Nummer haben, fangen sie SMS-Codes für die Zwei-Faktor-Authentifizierung ab und können sich in fremde Konten einloggen. Das klingt einfach, erfordert aber Insiderwissen oder Bestechung. Laut heise.de werden Mitarbeiter von Handyläden bestochen, sogenannte Mannys, die pro erfolgreichem SIM-Swap rund 10.000 Dollar kassieren.

Noch dreister: Manche Täter schicken Komplizen in die Shops, um Mitarbeiter-Tablets zu stehlen - so gelangen sie an die notwendigen Tools. Das Hauptziel der jungen Kriminellen sind Krypto-Börsen wie Coinbase. Mit gestohlenen Zugangsdaten aus gehackten Datenbanken durchforsten sie automatisiert Millionen von Accounts und identifizieren Konten mit hohen Guthaben. Es gibt Millionen von Coinbase-Millionären, erklärt Drew.

Hat ein Täter erst einmal Zugriff, kann er riesige Summen abziehen. An einem guten Abend verdient ein sogenannter Activator über 100.000 Dollar. Diese Methode ist kein Einzelfall mehr: Allein in den USA beliefen sich die Schäden durch Cyberkriminalität 2025 auf fast 21 Milliarden US-Dollar, wobei Krypto-Investoren die größten Verluste erleiden. Die Täter sind oft Minderjährige, die sich in illegalen Chats organisieren und ihre Erfolge feiern.

Das Phänomen zeigt, wie verletzlich die Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS ist. Experten raten zu Authenticator-Apps oder Hardware-Keys. Doch solange die Mobilfunkanbieter nicht strenger kontrollieren, bleibt SIM-Swapping eine lukrative Masche. Die Geschichten von Drew und anderen offenbaren ein erschreckendes Ausmaß an krimineller Energie bei Jugendlichen, die mit wenigen Klicks in die Cyberkriminalität abrutschen.

Die Dunkelziffer ist hoch, und Strafverfolgung ist schwierig, da die Täter oft im Ausland sitzen oder anonyme Tools nutzen. Das Podcast-Interview macht deutlich, dass Prävention und Aufklärung dringend nötig sind. Schulen und Eltern sollten Jugendliche über die Risiken und Konsequenzen informieren. Gleichzeitig müssen Unternehmen ihre Sicherheitsmaßnahmen verbessern.

SIM-Swapping ist eine Bedrohung für alle, die ihre Konten per SMS schützen. Die nächste Generation von Cyberkriminellen ist bereits aktiv - und sie sind jünger als je zuvor





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