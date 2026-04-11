Silberberger gelingt Unentschieden bei WAC-Debüt, Altach übernimmt Tabellenführung

Thomas Silberberger holt mit dem WAC ein 0:0 gegen Ried. Altach erobert durch einen Sieg die Tabellenführung im Abstiegs-Playoff. Polster, Torwart des WAC, glänzt mit Paraden.

Thomas Silberberger , der neue Trainer des Wolfsberger AC ( WAC ), hat bei seinem Debüt ein 0:0-Unentschieden gegen die SV Ried erreicht. Dieses Spiel markierte den Start seiner Mission, den Klassenerhalt für die abstiegsbedrohten Kärntner zu sichern. Das hart umkämpfte Duell gegen die Oberösterreicher bot trotz vieler Bemühungen beider Teams keine Tore, wobei sowohl der WAC als auch Ried die Möglichkeit hatten, das Spiel für sich zu entscheiden.

Insbesondere WAC-Schlussmann Nikolas Polster zeichnete sich in der Schlussphase durch herausragende Paraden aus und sicherte so den Punktgewinn für sein Team. Durch das Unentschieden konnte der WAC (15 Punkte) seinen Vorsprung auf den Tabellenletzten Blau-Weiß Linz vorerst auf fünf Punkte ausbauen. Ried hingegen verpasste es, durch dieses Unentschieden die Tabellenführung im Abstiegs-Playoff zu verteidigen. Parallel zum Spiel des WAC fand das Duell zwischen dem SCR Altach und dem GAK statt, das Altach mit einem 1:0-Sieg für sich entschied. Dieser Sieg katapultierte Altach, punktgleich mit Ried (21 Punkte), an die Tabellenspitze der Abstiegsgruppe. Der GAK rutschte durch die Niederlage auf den dritten Platz ab.\Das Spiel gegen Ried war für den WAC ein weiterer Schritt in einer sportlich schwierigen Phase. Die Kärntner konnten in den letzten 14 Pflichtspielen lediglich einen Sieg verbuchen, was die Dringlichkeit der Situation unterstreicht. Der letzte Bundesliga-Sieg des WAC liegt bereits mehr als vier Monate zurück, ein Umstand, der die Notwendigkeit einer raschen Verbesserung der sportlichen Leistung verdeutlicht. Das Spiel selbst gestaltete sich als taktisch geprägt, wobei beide Mannschaften zunächst Schwierigkeiten hatten, offensiv gefährlich zu werden. Rieds Torwart Leitner parierte einen Freistoß von Wimmer, und Duric verfehlte nur knapp das Tor. Die erste echte Torchance für Ried ergab sich in der 32. Minute, als Van Wyk Polster zu einer Glanzparade zwang. Auch nach der Halbzeitpause blieb Polster im Mittelpunkt des Geschehens. Er parierte einen Schuss von Bajic und hielt in der Schlussphase weitere Schüsse ab, darunter einen von Bajic und einen Eins-gegen-Eins-Duell gegen Bogu, der kurz vor Schluss die Chance zum Lucky-Punch für Ried vergab.\Der Siegtreffer für Altach gegen den GAK fiel durch ein sehenswertes Volleytor von Patrick Greil nach einer gelungenen Kombination über die linke Seite. Dieser Treffer, bei dem Greil im Strafraum sträflich allein gelassen wurde, besiegelte den Sieg für die Vorarlberger. Die gesamte Begegnung zwischen WAC und Ried war von intensiven Zweikämpfen und taktischen Überlegungen geprägt. Die Leistung von WAC-Schlussmann Polster, der mehrmals entscheidend parierte, war ein wesentlicher Faktor für den Punktgewinn. Beide Teams zeigten den Willen, das Spiel für sich zu entscheiden, doch die Defensivreihen standen gut. Die Trainer beider Mannschaften werden die gesammelten Erkenntnisse aus diesem Spiel nutzen, um die Leistung ihrer Teams zu verbessern und die gesteckten Ziele zu erreichen. Für den WAC bedeutet das vor allem, die Abstiegssorgen zu minimieren. Für Ried geht es darum, die Tabellenführung zu verteidigen und sich im Abstiegs-Playoff zu behaupten. Die kommenden Spiele werden zeigen, ob Silberberger die Wende beim WAC schaffen kann und wie sich die Teams im weiteren Verlauf der Saison entwickeln werden





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