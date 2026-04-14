Signal erweitert Gruppenanrufe auf 75 Teilnehmer: Neue Funktionen und Verbesserungen

Signal verdoppelt die Kapazität für Gruppenanrufe und führt neue Funktionen wie Mitgliedslabels und Einmalansicht für Desktop ein. Der Messenger setzt sich im Wettbewerb durch und betont weiterhin den Datenschutz.

Für Nutzer des beliebten Messenger dienstes Signal gibt es ab sofort eine bedeutende Änderung, die insbesondere die Funktionalität von Gruppenanrufe n betrifft. Signal hat die Kapazität für Gruppenanrufe erheblich erweitert und setzt damit ein deutliches Zeichen im Wettbewerb mit anderen Messenger n. Die neue Obergrenze liegt nun bei beeindruckenden 75 Teilnehmern, was eine massive Steigerung gegenüber dem bisherigen Limit darstellt. Diese Erweiterung ermöglicht es Nutzern, größere Gesprächsrunden, Team-Meetings und Community-Treffen problemlos zu organisieren und durchzuführen. Signal unterstreicht damit seine Position als datenschutzorientierter Messenger , der weiterhin Wert auf die Privatsphäre seiner Nutzer legt.

Die Verdopplung des Limits für Gruppenanrufe auf bis zu 75 Teilnehmer ist ein wichtiger Schritt, der Signal von der Konkurrenz abhebt. WhatsApp, einer der Hauptkonkurrenten, beschränkt sich weiterhin auf 32 Teilnehmer in Gruppenanrufen. Diese deutliche Differenzierung könnte Signal einen Vorteil verschaffen, insbesondere für Nutzer, die regelmäßig größere Gruppenkonferenzen oder virtuelle Veranstaltungen abhalten. Signal hebt hervor, dass trotz der Erweiterung die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erhalten bleibt. Das bedeutet, dass die Gespräche weiterhin geschützt und nur für die teilnehmenden Nutzer einsehbar sind.

Neben der Erhöhung des Call-Limits führt Signal auch weitere Neuerungen ein. So gibt es in Gruppenchats jetzt die Möglichkeit, Mitgliedslabels zu verwenden. Nutzer können sich mit kurzen Beschreibungen oder Emojis kennzeichnen, was die Organisation und Identifizierung von Mitgliedern in Arbeitsgruppen, Vereinen oder anderen Communitys erleichtert. Auch diese Mitgliedslabels sind, wie alle anderen Inhalte in Signal, Ende-zu-Ende-verschlüsselt und nur für die Mitglieder der jeweiligen Gruppe sichtbar.

Zusätzlich zu den Verbesserungen bei Gruppenanrufen und der Einführung von Mitgliedslabels bietet das jüngste Update weitere praktische Funktionen. Eine davon ist die Möglichkeit, Fotos und Videos zur Einmalansicht nun auch über die Desktop-Version von Signal zu verschicken. Bisher war diese Funktion ausschließlich in der Smartphone-App verfügbar. Die Inhalte verschwinden, wie gewohnt, automatisch nach dem Öffnen. Dies erhöht die Sicherheit und Privatsphäre bei der Übermittlung sensibler Inhalte. Ein weiterer Komfortgewinn betrifft Windows-Nutzer. Signal Desktop ist jetzt direkt im Microsoft Store verfügbar, was die Installation und Aktualisierung der App vereinfacht. Nutzer können die App wie gewohnt mit ihrem Smartphone koppeln, wodurch Chats und Anrufe nahtlos auf dem PC fortgesetzt werden können. Signal zeigt mit diesen Neuerungen sein Engagement, die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen und gleichzeitig die Datensicherheit und den Datenschutz zu gewährleisten. Die Erweiterungen in verschiedenen Bereichen des Messengers, von Gruppenanrufen bis hin zu der verbesserten Funktionalität in der Desktop-Version, zeigen die Ambitionen von Signal, sich als führende datenschutzorientierte Kommunikationsplattform zu etablieren.





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