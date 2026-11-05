Signa-Prozess: Benko und Haselsteiner über Millionen-Garantie vor Gericht

Am Landesgericht Innsbruck wird der Prozess gegen René Benko fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Hans Peter Haselsteiner zur Zahlung von fünf Millionen Euro getäuscht zu haben.

Der Strafprozess gegen den früheren Immobilien-Tycoon und Gründer der Signa Holding, René Benko, hat am Donnerstagvormittag am Landesgericht Innsbruck eine entscheidende Wendung erhalten. Die Hauptverhandlung, die wegen des Verdachts auf schweren Betrug sowie betrügerische Krida geführt wird, konzentriert sich derzeit auf die zentralen Vorwürfe im Zusammenhang mit der Insolvenz der Signa Gruppe. Rechtsanwältin Philipp Aichinger bestätigte den Fortgang der Sitzung, in der neben der Verlesung weiterer Protokolle auch neue Zeugen zum Einsatz kamen.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) belastet den Tiroler Ex-Unternehmer schwer mit dem Vorwurf, er habe am 6. November 2023, kurz vor dem Zusammenbruch der Signa Holding, eine unwahre Garantieleistung erbracht. Ziel dieser angeblichen Falschaussage war es laut Anklageschrift, die Familienstiftung des langjährigen Strabag-Chefs Hans Peter Haselsteiner finanziell zu schädigen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Benko durch diese Handlungen einen Schaden in Höhe von rund 5 Millionen Euro verursacht hat.

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Detailanalyse der betrügerischen Transaktionen

Im Zentrum der Anklage steht eine komplexe Finanzkonstruktion, die darauf abzielte, Gelder in die Signa Holding GmbH zu lenken, an der Haselsteiner beteiligt war. Den Vertretern der Privatstiftung wurde vorgeworfen, sie durch die falsche Garantie verleitet worden zu sein, insgesamt 3,3 Millionen Euro an die Signa Holding GmbH zu überweisen. Zusätzlich habe Benko Haselsteiner davon abgebracht, auf weitere 1,7 Millionen Euro zurückzugreifen, die ursprünglich einer anderen, in Turbulenzen befindlichen Signa-Tochtergesellschaft, dem SportScheck-Unternehmen, zugutekommen sollten.

Der Hintergrund dieser finanziellen Manöver reicht bis ins Juni 2022 zurück. Damals erwarb die Familien-Privatstiftung von Hans Peter Haselsteiner im Rahmen einer Kapitalaufstockung Signa-Development-Aktien im Wert von 5 Millionen Euro. Der vereinbarte Kaufpreis sollte sich jedoch erst dann fällig werden, wenn die Signa Development eine Dividende ausschüttet. Da diese Ausschüttung nie erfolgte, blieb der Betrag offen. Im Zuge der folgenden Turbulenzen bei Signa und SportScheck soll Benko Haselsteiner durch die sogenannte wahrheitswidrige Garantie überzeugt haben, das Geld trotzdem zu überweisen.

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Konkurrierende Sichtweisen der Hauptbeteiligten

Während der Verhandlung zeigten sich René Benko und Hans Peter Haselsteiner als konfrontative Zeugen, die ihre Darstellungen nicht übereinander ergehen ließen. Benko bestritt beide Anklagepunkte entschieden mit der Aussage, nicht schuldig zu sein. Er charakterisierte die Behauptung Haselsteiners, er sei getäuscht worden, als pure Lüge. Stattdessen behauptete Benko, er habe Haselsteiner lediglich eine Botschaft des Signa-Sanierungsbeauftragten Arndt Geiwitz übermittelt, der dringend die Zahlung des fälligen Kaufpreises für die aus dem Jahr 2022 stammenden Signa-Development-Aktien einforderte.

Haselsteiner, der den Kaufpreis ursprünglich mit der ihm zustehenden Dividendenauszahlung ausgleichen wollte, habe dem Druck letztlich nachgegeben, aber unter strikter Auflage, dass das Geld treuhänderisch an Geiwitz überwiesen werde. Benko gab vor Gericht an, Haselsteiner habe ihn zwingen wollen, ein eigenes Interesse am Erfolg der Signa-Sanierung zu entwickeln. Er behauptete zudem, Haselsteiner habe ihm die Garantie in der Hitze des Gefechtes aufgedrückt. Beide Männer stritten sich auch über das Image Haselsteiners; Benko wies die Darstellung zurück, Haselsteiner habe sein Jagdgewehr als faktischer Machthaber vor den Gläubigern versteckt.

Auswirkungen auf die Signa-Sanierung und Verfahrensausgang

Gegenüber den Vorwürfen verteidigte sich der langjährige Geschäftspartner und Investor Hans Peter Haselsteiner vehement. Er erklärte als Zeuge, es sei im Kaufvertrag für die Aktien explizit vorgesehen gewesen, dass der Kaufpreis erst bei einer Dividendenausschüttung zu zahlen sei. "Einen Aktienkauf mit frischem Geld hätte ich niemals gemacht", betonte Haselsteiner. Er habe ausschließlich auf die glaubwürdige Garantie Benkos gesetzt, die klar festgehalten habe, dass er das Geld zurückbekommen werde. Ohne diese Zusicherung hätte er die Überweisung nicht getätigt.

Haselsteiner beschrieb die getroffene Vereinbarung mit den Worten, Benko habe "stein und Bein" geschworen, ihm die fünf Millionen Euro zurückzuzahlen. Er gab zu Protokoll, er sei zu keinem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass Benko die Mittel nicht aufbringen könne. Haselsteiner fügte hinzu, Benko habe den Eindruck erweckt, er könnte prinzipiell auch 50 Millionen Euro zahlen. Diese unterschiedlichen Tatsachenbehauptungen bilden die Grundlage für die weitere Urteilsfindung, wobei ein Urteil am späten Nachmittag des Tages oder eventuell noch in der folgenden Woche erwartet wird.