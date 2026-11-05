Signa Prime Insolvenzantrag: Schließung zum November 2026 und Vermögensverwertung

Norbert Abel beantragt die Unternehmensschließung von Signa Prime zum 30. November 2026. Park Hyatt, Goldenes Quartier und Postsparkasse werden veräußert.

Die Insolvenzverwaltung der Signa Prime GmbH unter Leitung von Rechtsanwalt Norbert Abel hat einen entscheidenden Schritt im langjährigen Verfahren eingeleitet. Mit dem Datum des 30. November 2026 wird offiziell der Antrag auf Unternehmensschließung gestellt. Dieser Termin markiert den Beginn der finalen Abwicklungsphase für das Immobilienunternehmen, das einst zu René Benkos Imperium gehörte. Die rechtliche Existenz der Gesellschaft endet damit formell, doch die wirtschaftliche Auflösung zieht sich fort.

Formale Schließung und Vermögensverwertung

Der fünfte Insolvenzbericht klärt, dass die beantragte Schließung primär eine vom Gericht angeordnete Formalie darstellt. Das Insolvenzverfahren selbst endet mit diesem Schritt nicht automatisch. Stattdessen konzentriert sich die Verwaltung nun auf die vollständige Verwertung des gesamten Vermögensportfolios. Die Struktur der Gesellschaft wird weiter verschlankt, während sie formal als Konkurs geführt wird. Diese Maßnahme dient der effizienteren Liquidierung der Assets im In- und Ausland.

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Die Belegschaft in Österreich erfährt dabei eine drastische Reduktion. Von derzeit dreizehn Dienstnehmern sollen nur noch sechs Personen verbleiben. Zu diesen verbleibenden Mitarbeitern zählen auch die beiden Vorstände Klemens Wandl und Markus Beuchert. Ein Mitarbeiter in Deutschland und vier in Luxemburg sind ebenfalls Teil der aktuellen Struktur, die jedoch signifikant geschrumpft wird. Die verbleibende Personaldecke soll die restlichen Aufgaben bis zur Fertigstellung der Verkäufe bewältigen.

Park Hyatt Verkauf an Josef Rainer

Eines der wertvollsten Assets, das Hotel Park Hyatt Am Hof in Wien, steht kurz vor einem Besitzerwechsel. Für diese Immobilie führen die Verwalter derzeit Exklusivverhandlungen mit der JR Investment GmbH. Hinter dieser Gesellschaft steht die Privatstiftung des oberösterreichischen Industriellen Josef Rainer. Der Abschluss dieses Transaktionsprozesses wird für Ende des aktuellen Jahres oder Anfang des kommenden Jahres angestrebt. Eine vorherige Verhandlungsrunde scheiterte bereits, weshalb der aktuelle Stand keine Garantie für einen sicheren Abschluss bietet.

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Gläubiger erhalten bei diesem Verkauf nicht den gesamten Kaufpreis direkt. Stattdessen fließt nur jener Betrag zurück, der nach Abzug der Finanzierungskosten und gemäß der vereinbarten Erlösverteilung in die Insolvenzmasse einfließt. Dies ist ein standardmäßiges Verfahren in solchen komplexen Sanierungs- und Abwicklungsprozessen. Die Priorität liegt darauf, maximale Werte aus den Wertschriften zu generieren, um die Forderungen der Kreditgeber bestmöglich zu bedienen.

Verkaufsdynamik in Wien und Europa

Neben dem Park Hyatt läuft das Verkaufsverfahren für das Goldene Quartier auf Hochtouren. Hier ist ein vollständiger Abschluss bis Ende Juni 2027 vorgesehen. Anders verhält es sich bei der historischen Postsparkasse, deren Entwurf auf Otto Wagner zurückgeht. Diese Immobilie wird in einem gesonderten Insolvenzverfahren abgewickelt, das sich bereits in einer weit fortgeschrittenen Phase befindet. Die Entkopplung dieses Assets ermöglicht eine spezialisierte Verwertung ohne Verzögerung durch das Hauptverfahren.

Auf internationaler Ebene zeigt sich ein ähnliches Bild der geordneten Desinvestition. In der Schweiz hält Signa Prime Immobilien in Bern und Basel. Für das Objekt Globus werden dort ebenfalls Exklusivverhandlungen geführt, wobei der Verkaufstermin auf Ende März 2027 festgelegt wurde. Parallel dazu laufen Vorbereitungen für weitere Einzelverkäufe von Globus-Objekten sowie Verhandlungen über den Verkauf eines Gemeinschaftsunternehmens, an dem Signa die Hälfte der Anteile hält. In Innsbruck wurde das Kaufhaus Tyrol bereits an eine Gesellschaft aus dem Umfeld von Horn bzw. der Peek & Cloppenburg-Investorengruppe verkauft. Der Rest der Innsbrucker Einheiten folgt in Kürze.

Anfechtungen und Gläubigerstruktur

Finanziell bleibt die Durchsetzung von Anfechtungsansprüchen ein zentraler Pfeiler der Strategie. Insgesamt wurden bisher rund 82,2 Millionen Euro aus gerichtlicher und außergerichtlicher Durchsetzung eingeworben. Ein wesentlicher Bestandteil davon sind 15 Millionen Euro aus dem Vergleich mit der Schweizer Bank Julius Bär, die im August heuer in zwei Tranchen gezahlt wurden. Weitere Anfechtungsverfahren laufen weiter, wobei mehrere Schritte im ersten Quartal 2027 fortgesetzt werden sollen.

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Die Gesamtsumme der angemeldeten Gläubigerforderungen beläuft sich auf 10,96 Milliarden Euro. Insolvenzverwalter Norbert Abel hat davon 5,07 Milliarden Euro anerkannt und 5,88 Milliarden Euro bestritten. Bedingte Forderungen in Höhe von 1,31 Milliarden Euro sind in der anerkannten Summe enthalten. Noch ungeprüft bleiben 0,41 Millionen Euro. Im Vergleich zu Juni 2026, als noch 11,74 Milliarden Euro gemeldet wurden, hat sich die Lage durch Einschränkungen und Rückzüge von Forderungen entspannt. Rund 4,08 Milliarden Euro wurden bereits eingeschränkt oder zurückgezogen, darunter 600 Millionen Euro im Komplex Julius Bär. Kurzfristig werden weitere Einschränkungen von über einer Milliarde Euro erwartet, was die Verkaufsverfahren in eine heiße Phase bringt.