Signa-Insolvenz: Stapf bereitet sich auf langwierige Prozesse vor

Insolvenzverwalter Christof Stapf plant umfangreiche Anfechtungs- und Haftungsansprüche, um Gelder für die Signa-Insolvenzmasse zu generieren. Ein Schiedsgerichtsurteil zugunsten von Mubadala wird nicht angefochten.

Der Insolvenz verwalter der Signa Holding, Christof Stapf , hat in seinem jüngsten Bericht an das Handelsgericht Wien angekündigt, sich auf langwierige und kostspielige Verfahren einzustellen. Er betont, dass sowohl personelle als auch finanzielle Ressourcen für diese Unternehmungen bereitstehen.

Im Zentrum stehen Anfechtungsansprüche in einer Größenordnung von derzeit rund 160 Millionen Euro, die bereits vor Gericht verhandelt werden. Stapfs Strategie zielt darauf ab, durch Anfechtungen, die Verfolgung von Haftungs- und Schadenersatzansprüchen gegen ehemalige Führungskräfte der Signa – darunter auch prominente Namen wie Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer – sowie gegen Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte, Mittel für die Insolvenzmasse zu generieren. Parallel dazu werden Ansprüche aus D&O-Versicherungen, also Managerversicherungen, geltend gemacht.

Bisher konnten bereits 8,7 Millionen Euro durch erfolgreiche Anfechtungen in die Insolvenzmasse eingebracht werden. Ein weiterer Ertrag von rund zehn Millionen Euro resultierte aus der Verwertung von Vermögenswerten wie einem Flugzeug, Büroausstattung, Jagdwaffen und der Einrichtung der Villa Ansaldi, sowie aus Domains und Markenrechten. Die Verwertung der Marke Signa selbst befindet sich noch in der laufenden Bearbeitung. Ein bedeutender Aspekt der Strategie ist die Abwägung von Kosten und Erfolgsaussichten.

So wird das Urteil des internationalen Schiedsgerichts ICC in Genf, das dem Signa-Gläubiger Mubadala aus Abu Dhabi rund 700 Millionen Euro zuspricht, von Stapf nicht angefochten. Nach sorgfältiger Prüfung begründet er diese Entscheidung mit dem hohen finanziellen Risiko einer Anfechtung und der tendenziell schiedsfreundlichen Rechtsprechung des Schweizer Bundesgerichts. Eine Anfechtung hätte erhebliche Kosten verursacht, ohne eine realistische Chance auf Erfolg zu bieten. Stattdessen konzentriert sich Stapf auf Verfahren, bei denen die Erfolgsaussichten als höher eingeschätzt werden.

Ein weiterer Konflikt, der beigelegt werden konnte, betrifft die Ingbe-Stiftung der Familie Benko, mit der ein gerichtlicher Vergleich über 46,4 Millionen Euro erzielt wurde. Über die Details dieses Vergleichs wurde jedoch Stillschweigen vereinbart, was die Transparenz in diesem Bereich einschränkt. Die Vereinbarung deutet jedoch darauf hin, dass eine gütliche Einigung erzielt werden konnte, die weitere kostspielige Rechtsstreitigkeiten vermeidet. Die Priorität liegt nun darauf, die vorhandenen Ressourcen effizient einzusetzen und die bestmöglichen Ergebnisse für die Gläubiger zu erzielen.

Die Komplexität des Insolvenzverfahrens der Signa Holding wird durch die Vielzahl der involvierten Parteien und die internationalen Verflechtungen deutlich. Die Verfolgung von Anfechtungsansprüchen und Haftungsforderungen erfordert eine umfassende rechtliche Expertise und eine sorgfältige Beweisführung. Die Verwertung von Vermögenswerten gestaltet sich ebenfalls als anspruchsvoll, insbesondere bei der Bewertung und dem Verkauf von Markenrechten und immateriellen Werten. Die Entscheidung, das Schiedsgerichtsurteil zugunsten von Mubadala nicht anzufechten, unterstreicht die Notwendigkeit, strategische Prioritäten zu setzen und Ressourcen gezielt einzusetzen.

Der Vergleich mit der Ingbe-Stiftung zeigt, dass auch gütliche Einigungen eine wichtige Rolle im Insolvenzverfahren spielen können. Insgesamt ist das Verfahren von einer hohen Dynamik und Unsicherheit geprägt, und der Ausgang ist noch offen. Der Insolvenzverwalter Stapf steht vor der Herausforderung, in diesem komplexen Umfeld die Interessen der Gläubiger bestmöglich zu vertreten und die Insolvenzmasse zu maximieren.

Die kommenden Monate werden zeigen, inwieweit die angestrebten Ziele erreicht werden können und welche weiteren Entwicklungen im Insolvenzverfahren der Signa Holding zu erwarten sind. Die Verwertung der Marke Signa wird ein entscheidender Faktor sein, um weitere Mittel für die Gläubiger zu generieren





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