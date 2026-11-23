Die Staatsanwaltschaft Hamburg überweist die Ermittlungen gegen Signa-Gründer René Benko an die WKStA. Verdacht auf zweckwidrige Verwendung von 82 Millionen Euro Investorengeldern.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat die laufenden Betrugsermittlungen gegen den Signa -Gründer René Benko formell an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) abgetreten. Dieser Schritt markiert eine zentrale Eskalation im Ermittlungsverfahren, das sich auf die finanzielle Abwicklung spezifischer Immobiliengeschäfte konzentriert. Die Verlagerung erfolgt vor dem Hintergrund komplexer juristischer Zuständigkeiten und der Schwere der mutmaßlichen Delikte.

Umfang der Investition und beteiligte Gesellschaften

Der Kern der Ermittlungen dreht sich um Investorengelder in Höhe von exakt 82 Millionen Euro, die laut Verdacht der Hamburger Behörden konzernintern zweckwidrig verwendet wurden. Die Hanseatische Investment-GmbH, kurz Hansainvest, beteiligte sich im Zeitraum zwischen 2020 und 2022 an fünf spezifischen Immobilienprojekten in Deutschland und Österreich. Die Finanzierung erfolgte über die Ausgabe von Genussscheinen, die direkt von den jeweiligen Projektgesellschaften ausgegeben wurden.

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Diese Projektgesellschaften waren mittelbare Tochterunternehmen der Signa Development Selection AG. Zu den betroffenen Einheiten gehören die Forum Donaustadt Holding GmbH, die Schicklerhaus Holding GmbH, die Flüggerhöfe Holding GmbH, die Hafen Korneuburg Holding GmbH sowie die Franklinstraße 8 Holding GmbH. Die Hansainvest bestand dabei strikt auf einer ausschließlichen Investition in die genannten Immobilienprojekte und sicherte sich diesbezüglich die zweckgebundene Verwendung der Mittel ausdrücklich zu.

Rolle von René Benko und rechtliche Rahmenbedingungen

Ein entscheidender Faktor in den Ermittlungen ist die direkte Beteiligung von René Benko an den Verhandlungen. Laut dem Rechtshilfeersuchen der Hamburger Staatsanwaltschaft wurden die Gespräche zur Finanzierung zumindest teilweise von Benko persönlich geführt. Zusätzlich zu den Genussscheinen legten die Projektgesellschaften eine Patronatserklärung der Signa Development Selection vor, um das Vertrauen der Investoren zu stärken. René Benko bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe entirely, wie sein Strafverteidiger Norbert Wess der Tageszeitung Kurier bestätigte.

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Auch drei ehemalige Manager der Signa-Gruppe weisen die Vorwürfe kategorisch zurück. Die Begründung für die Abtretung des Verfahrens an die WKStA liegt in der geografischen Verlagerung der Beschuldigten und der betroffenen Projektgesellschaften nach Österreich. Da der Sitz der relevanten Parteien in Österreich liegt, sieht sich die Hamburger Justiz mit territorialen Grenzen konfrontiert, die eine zentrale Zuständigkeit der bundesweit agierenden WKStA nahelegen.

Entstehung des Verdachts und nächste Verfahrensschritte

Die Ermittlungen wurden erst aktiv, als die Hamburger Polizei auf die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Zentralfinanzstelle) aufmerksam wurde. Diese Behörde hatte initial einen Verdacht auf Geldwäsche festgestellt, was letztlich die Staatsanwaltschaft Hamburg auf den Plan rief. Der Zusammenhang zwischen dem ursprünglichen Geldwäscheverdacht und der nun vorliegenden Betrugsvorwürfe bezüglich der 82 Millionen Euro ist entscheidend für die weitere juristische Aufarbeitung.

Die Weiterleitung des Falles an die WKStA bedeutet nicht das Ende der Ermittlungen, sondern eine Spezialisierung auf die wirtschaftskriminellen Aspekte des Vorgangs. Die Behörden müssen nun prüfen, wie die Gelder innerhalb des Signa-Konzerns weitergeleitet wurden und ob die Zusicherung der zweckgebundenen Verwendung vorsätzlich missachtet wurde. Die Öffentlichkeit und die geschädigten Investoren warten auf die Klärung der Fragen, die durch die aktuelle Abtretung der Ermittlungen aufgeworfen wurden.