Sigi Fink appelliert an Klimaskeptiker: Die Trockenheit ist real und bedroht unsere Lebensgrundlage

Ö3-Wettermann Sigi Fink reagiert auf Kritiker, die die Erderwärmung leugnen, und zeigt anhand konkreter Beispiele die dramatischen Folgen der Trockenheit für Landwirtschaft und Natur.

Ö3-Wettermann Sigi Fink richtet auf Facebook einen eindringlichen Appell an alle Klima-Hysteriker, die immer noch die Erderwärmung, ihre Ursache und Auswirkungen leugnen. Der Wetterexperte, der seit Februar auch das ORF-Frühfernsehen 'Guten Morgen Österreich' moderiert, reagierte auf abfällige Kommentare wie 'So a Blödsinn, zu heiß und zu trocken' oder 'Alles Lüge.

Der Sommer wird eh wieder der heißeste aller Zeiten.

' Fink hält dagegen: Wer glaube, die Sorgen über Trockenheit seien übertrieben, solle mit Landwirten sprechen oder selbst einen Blick in die Natur werfen. Viele Bauern würden derzeit dringend auf Regen hoffen. Die Folgen der anhaltenden Trockenheit seien bereits deutlich sichtbar. Dazu zeigt er eingesendete Clips von Landwirten, die auf ihren Feldern riesige Staubwolken hinterlassen.

Der Meteorologe betont, dass diese Phänomene kein Zufall sind, sondern direkte Folgen des menschengemachten Klimawandels. Die globale Durchschnittstemperatur ist seit der Industrialisierung um etwa 1,2 Grad Celsius gestiegen, und die letzten acht Jahre waren die wärmsten seit Aufzeichnungsbeginn. Besonders in Mitteleuropa führen längere Trockenperioden zu ernsten Problemen für die Landwirtschaft, die Wasserwirtschaft und die Ökosysteme.

Fink appelliert an die Vernunft und bittet die Kritiker, die wissenschaftlichen Fakten nicht länger zu ignorieren, sondern die Realität anzuerkennen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Gleichzeitig verweist der Meteorologe auf die aktuelle Wetterlage. Weltweit entwickle sich ein starkes El-Niño-Jahr.

'Heißt, Meere werden durchschnittlich GLOBAL zu warm sein. ' Das erhöhe die gespeicherte Energie, damit auch das Risiko für Unwetter mit Starkregen und Hitzewellen. Für Europa sei der direkte Einfluss von El Niño zwar geringer als in anderen Regionen der Welt, ganz ohne Auswirkungen bleibe das Phänomen aber auch hier nicht. Ob der Sommer tatsächlich außergewöhnlich heiß werde, könne derzeit niemand seriös vorhersagen.

'Allerdings deutet nix auf einen zu kühlen Sommer hin', so die Einschätzung des Wetterexperten. Es bleibe nur, auf eine nachhaltige Wetterumstellung zu hoffen. Die Klimaforschung zeigt, dass solche Extremwetterereignisse durch die Erderwärmung häufiger und intensiver werden. Bereits jetzt sind die Auswirkungen spürbar: Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt, und die Biodiversität leidet.

Fink macht deutlich, dass es nicht um Panikmache geht, sondern um eine sachliche Betrachtung der Lage, die dringendes Handeln erfordert. Besonders Sorgen bereitet Fink die Trockenheit der vergangenen Monate. Der Winter brachte vielerorts zu wenig Schnee - später im Sommer wird es die Gletscher dann umso härter treffen. Dazu kommen niedrige Pegelstände bei Gewässern, ein angespanntes Grundwasser-Niveau und ein sehr trockenes Frühjahr.

Die frühe Hitzewelle mit Rekordwerten bereits im Mai verschärfe die Situation zusätzlich.

'Wenn es so weitergehen würde, wäre das schlimm - auch für dich, der es belächelt und sagt so ein Blödsinn', richtet Fink seinen Appell an Kritiker. Die Landwirtschaft steht vor enormen Herausforderungen: Ernteausfälle, Bewässerungsprobleme und steigende Kosten gefährden die Existenz vieler Betriebe. Auch die Wälder leiden unter Trockenstress, was die Brandgefahr erhöht. In den Städten wird die Hitze zur Gesundheitsbelastung für ältere Menschen und Kinder.

Fink ruft zu mehr Bewusstsein und Anpassungsmaßnahmen auf, etwa durch Wassersparen, nachhaltige Landwirtschaft und den Ausbau erneuerbarer Energien. Nur wenn wir jetzt handeln, können wir die schlimmsten Folgen des Klimawandels abmildern





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