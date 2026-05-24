Sieben Feuerwehren im Einsatz bei Brand in Waizenkirchen

Ein Brand in Waizenkirchen im Bezirk Grieskirchen hat sieben Feuerwehren in Aktion treiben lassen. Der Dachstuhl eines Wohnhauses war am Sonntagnachmittag in Brand geraten. Die Feuerwehren setzen alles daran, den Brand unter Kontrolle zu bringen und eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern.

Bei einem Brand in Waizenkirchen im Bezirk Grieskirchen stehen derzeit sieben Feuerwehren im Einsatz. Der Dachstuhl eines Wohnhauses war am Sonntagnachmittag in Brand geraten. Um 15:56 Uhr wurden die Feuerwehren Peuerbach, Ritzing, Stillfüssing, Unterheuberg und Waizenkirchen alarmiert.

Später wurden auch die Feuerwehren in Kallham und Grieskirchen nachalarmiert. Die Feuerwehren setzen alles daran, den Brand unter Kontrolle zu bringen und eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Eine Drehleiter wurde unter anderem eingesetzt, während Atemschutztrupps im Innenraum mit dem Löschen begannen. Zwei Zubringerleitungen wurden für die Löschwasserversorgung aufgebaut.

Das benötigte Löschwasser wird aus einem Pool sowie aus einem nahegelegenen Bach entnommen. Laut ersten Informationen wurde eine Bewohnerin sowie eine Einsatzkraft verletzt und dem Roten Kreuz übergeben. Die Einsatzkräfte arbeiten mit aller Kraft, um den Brand schnellstmöglich zu löschen und die Sicherheit der umliegenden Häuser zu gewährleisten. Die Situation ist derzeit weiterhin sehr angespannt, und die Feuerwehren sind vollkommen auf die Lösung des Brandes konzentriert.

Die Polizei und das Rote Kreuz sind ebenfalls vor Ort und unterstützen die Feuerwehren bei ihrer Arbeit. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, und die Ermittlungen sind im Gange. Die Feuerwehren werden alles daran setzen, den Brand schnellstmöglich zu löschen und die Sicherheit der umliegenden Häuser zu gewährleisten





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