Sieben Brüderpaare laufen bei der WM auf: Eine Übersicht

Bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko laufen sieben Brüderpaare auf. Die Brüderpaare spielen für verschiedene Nationen und haben unterschiedliche Fußballwege eingeschlagen.

Bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko laufen gleich sieben Brüderpaare auf. Deroy und Laros Duarte aus Kap Verde, Juninho und Leandro Bacuna aus Curaçao sowie die Hernandez-Brüder Theo (Al Hilal in Saudi-Arabien) und Lucas (Paris St. Germain) von Vize-Weltmeister Frankreich spielen allesamt für die gleiche Nation.

Beim WM-Spiel gegen Spanien ersetzte Kap-Verde-Spieler Deroy Duarte seinen Bruder Laros. Im Nations-League-Halbfinale im Juni 2025 hatte es Lamine Yamal mit beiden Hernandez-Brüdern zu tun. Nico und Inaki Williams: Während Nico (23) und Inaki (32) bei Athletic Bilbao das gleiche Trikot tragen, wählten die beiden Basken im Nationalteam unterschiedliche Wege. Die ghanaischen Eltern hatten sich auf den Weg nach Spanien gemacht, als Mutter Maria mit Inaki schwanger war.

Barfuß zog das Paar durch die Sahara. Inaki hat seinen Namen von einem spanischen Priester, der den Eltern beim Grenzübergang half. Der ältere Bruder entschied sich für Ghana. Nico hingegen wählte Spanien und wurde 2024 bereits als Stammspieler zum Europameister.

Als älterer Bruder bin ich unglaublich stolz darauf, seine Entwicklung zu sehen und seine Fortschritte als Fußballer mitzuerleben. Er hat grenzenloses Potenzial, sagte Inaki der BBC. Beide haben die gleiche Mutter, eine Ghanaerin, und sind in Amsterdam geboren. Luckassen durchlief diverse niederländische Jugendteams, ehe er sich für die Heimat seiner Eltern Ghana, entschied.

Brobbey schaffte den Sprung in die Elftal und den WM-Kader. Sein Bruder Brian Brobbey lief im WM-Spiel gegen Japan für die Elftat auf. Die Brüder haben einen ivorischen Vater und eine französische Mutter. Beide wuchsen in Frankreich auf und machten bei Stade Rennes ihre ersten Schritte im Profifußball.

Desiré ist mit 21 Jahren nicht nur der jüngere, sondern auch der deutlich talentiertere der beiden Brüder. In seiner Vita stehen bereits jetzt zwei Champions-League-Titel mit Paris Saint-Germain. Desiré entschied sich früh für Frankreich, Guéla (23) wechselte 2024 von Rennes zu Racing Straßburg und hatte sich zuvor bereits für die Elfenbeinküste entschieden. Im Juni umarmten sich die Brüder Desiré und Guéla Doué im Zuge eines Freundschaftsspiels zwischen Frankreich und Elfenbeinküste im WM-Vorfeld.

Sie sind die Kinder eines schottisch-australischen Paars. Vater Jack ist Schotte und war in den 70er-Jahren Profi, während Mutter Heather im australischen Adelaide geboren ist. Aufgewachsen und im Fußball sozialisiert wurden die beiden in Schottland, doch Harry entschied sich 2019 für Australien, das Heimatland seiner Mutter. Sie unterhalten sich ständig über Spiele.

Sie passen immer aufeinander auf, das steht fest, sagte Vater Jack über seine beiden Söhne. Bruder Harry kam an demselben Tag im Australien-Dress gegen Kanada aufs Feld





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