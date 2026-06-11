Sicherheitsmaßnahmen und Budgetkürzung bei der Wiener Regenbogenparade

Die Wiener Polizei und das Veranstaltungsteam planen mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen und einem kleineren Budget die kommende Regenbogenparade. Während rechtsextreme und islamistische Gruppen die Pride als Feindbild betrachten, sehen andere Hunderttausende die Vielfalt und die Rechte queerer Menschen zu feiern.

Die Regenbogenparade findet heuer mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen und niedrigerem Budget statt. Was tun Polizei und Veranstaltungsteam, um die Teilnehmer:innen zu schützen? Kaum ist der Eurovision Song Contest ohne größere Zwischenfälle über die Bühne gegangen, steht das nächste Mega-Event voller Glitzer und Glamour in Wien an: die Regenbogenparade .

Akzeptanz, Respekt, Gleichberechtigung. Das ist das Motto der Großveranstaltung, zu der über 300.000 Menschen erwartet werden. Während Hunderttausende die Vielfalt feiern und für die Rechte queerer Menschen protestieren, sehen rechtsextreme und islamistische Gruppen in der Pride ein Feindbild. 2024 gab es eine Terrordrohung gegen das Event. Wie gehen die Organisator:innen mit der Gefahr um?

Über das ganze Jahr hinweg wird in engem Austausch mit Polizei und Verfassungsschutz an dem Sicherheitskonzept gefeilt, sagt Katharina Kacerovsky-Strobl, Geschäftsführerin der Stonewall GmbH und Veranstalterin der Vienna Pride. Nach 2024 seien die Sicherheitsmaßnahmen weiter ausgebaut worden. Damit die Parade am Samstag möglichst reibungslos verläuft, setzt die Wiener Polizei auf einen Großeinsatz. Mehrere hundert Beamt:innen sollen entlang der Route im Einsatz sein – sowohl uniformiert als auch in Zivil, heißt es von der Landespolizeidirektion Wien gegenüber profil.

Auch technische Mittel wie Drohnen werden eingesetzt. Ob auch Technologien zur Analyse von Standortdaten, Mobilfunkdaten oder öffentlich zugänglichen Social-Media-Inhalten zum Einsatz kommen, lässt die Polizei offen. Aus "einsatztaktischen Gründen" könnten dazu keine näheren Angaben gemacht werden. © Gefahr für queere Community Zum Gefahrenpotenzial rund um die Parade spricht die Landespolizeidirektion Wien von einer "abstrakt erhöhten Gefährdungslage", wie sie bei vergleichbaren Großveranstaltungen üblich sei.

Hinweise auf eine konkrete Bedrohung gebe es derzeit jedoch nicht. Die erhöhte Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden dürfte nicht allein auf die Größe der Veranstaltung zurückzuführen sein. Laut aktuellen Hate-Crime-Lagebericht des Innenministeriums wurden 2024 österreichweit 317 vorurteilsmotivierte Straftaten wegen sexueller Orientierung registriert. Der Großteil richtet sich gegen Homosexuelle.

Mehr als ein Viertel der Delikte mit homophobem Vorurteilsmotiv waren Körperverletzungen. Die meisten Delikte finden im öffentlichen Raum statt. Große Gegenproteste erwartet Kacerovsky-Strobl übrigens nicht. Die seien klein mit 100 bis 200 Teilnehmer:innen klein und meist friedlich.

"Bei der Regenbogenparade und dem Pride Village am Rathausplatz wird davon nichts bemerkt", sagt sie. Die Pride muss heuer erneut mit einem deutlich kleineren Budget planen. Statt 651.000 Euro stellt die Stadt Wien für die Veranstaltung heuer nur noch 350.000 Euro zur Verfügung.

"Wir das Pride Village statt dreitägig einfach nur eintägig umgesetzt und zusätzlich ein Community-Straßenfest am Anfang des Pride-Zeitraumes organisiert, um nichts von der starken Sichtbarkeit zu verlieren", so die Veranstalterin Kacerovsky-Strobl





profilonline / 🏆 1. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Regenbogenparade Wien Sicherheitsmaßnahmen Budgetkürzung Rechtsextreme Islamismus Gegenproteste Community-Straßenfest Hate-Crime-Lagebericht Homosexualität Körperverletzungen Große Veranstaltungen Polizei Verfassungsschutz Technologien Zur Analyse Von Standortdaten Drohnen Community-Straßenfest Gegenproteste Community-Straßenfest Gegenproteste

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Förderstopp für Wiener Jugendfußballer regt aufDie Nachricht über das Förder-Aus für das Caritas-Jugendprojekt „Käfig League“ sorgte im „Krone“-Forum für eine Welle der Entrüstung: In weit über ...

Read more »

Gewaltattacke in Wiener Tiefgarage: Jugendliche vor GerichtDrei Mädchen lockten eine Jugendliche in eine Tiefgarage in Wien und verprügelten sie mit einer Flasche. Die Tat wurde gefilmt. Vor Gericht wurden die Angeklagten zu teilbedingten Haftstrafen verurteilt.

Read more »

Wiener Creatorin Jazz Mel: Vom Lehrerberuf zur selbstbestimmten Online-KarriereMit 23 Jahren hat sich Jazz Mel aus Wien vom traditionellen Lehrerberuf verabschiedet und verdient ihr Geld heute als Creatorin auf der Plattform 4based. Die junge Wienerin setzt auf ein Modell, das Nähe, Austausch und Exklusivität verbindet, und legt dabei großen Wert auf Selbstbestimmung. Ihre Familie unterstützt sie voll und ganz, während sie bewusst auf klassische Karrierewege verzichtet. Ihr Ziel ist es, glücklich zu sein und ihr Leben frei nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Read more »

Regenbogenparade sorgt für Verkehrschaos in Wiener CityWegen der Regenbogenparade kommt es am Samstag in der Wiener Innenstadt zu umfangreichen Sperren und Verzögerungen.

Read more »