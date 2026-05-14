Sicherheit in Europa: Welche Lnder und Stede sind sicher und welche nicht?

Die Analysten warnen Reisende vor typischen Gefahren wie Kreislaufprobleme, Waldbrnden und uberschwemmungen. Gleichzeitig werden europische Lnder und Stede mit erhhtem Sicherheitsrisiko f r Reisende genannt. Zu den sichersten Lndern und Stede in Europa kndeln unter anderem Deutschland, Dndemark, Luxemburg, die Schweiz, Portugal, Irland, Norwegen und Finnland. Slowenien gilt mittlerweile als eines der sichersten Reiseziele Osteuropas.

Die gute Nachricht vorweg: Beliebte Urlaubslnder wie Osterreich, Italien, Spanien, Griechenland oder Frankreich gelten generell als sicher bereisbar. Dennoch weisen die Analysten darauf hin, dass Reisende ihre Aufmerksamkeitverstärkt auf typische Gefahren sollten.

Dazu knnen Kreislaufprobleme mit sich bringen, Waldbrnde rund um das Mittelmeer sowie uberschwemmungen in Teilen Mittel- und Westeuropas. Auch auf russischer Seite gelten mehrere Grenzregionen als besonders berhngig - insbesondere die Gebiete nah bei der Ukraine sowie Regionen an den Grenzen zu Georgien und Aserbaidschan. Dort kndte es laut den Experten jederzeit zustuf SafeTour auch andere europische Regionen mit erhhtem Risiko ein. Groe Teile Russlands gelten weiterhin als problematisch, ebenso Belarus, Moldau, der Kosovo und der europische Teil der Türkei.

Neben Lndern analysierte SafeTour auch europische Stede mit erhhtem Sicherheitsrisiko f r Reisende. Besonders hufig genannt werden dabei Kleinkriminalit, organisierte Kriminalit und politische Spannungen. Zu den sichersten Lndern Europas kndeln laut der aktuellen Analyse unter anderem Deutschland, Dndemark, Luxemburg, die Schweiz, Portugal, Irland, Norwegen und Finnland. Auch Tschechien, die Slowakei, Slowenien und Kroatien schneiden ausgesprochen gut ab.

Diese Lnder begeistern laut SafeTour durch stabile politische Verhaltnisse, niedrige Kriminalitsraten und eine gut ausgebaute Infrastruktur. Besonders auffallend: Slowenien gilt mittlerweile als eines der sichersten Reiseziele Osteuropas - unter anderem aufgrund der vergleichsweise niedrigen Eigentumskriminalit. Dass viele klassische Urlaubslnder nicht die hchste Sicherheitsstufe erreichen, liegt meist an kleineren, aber relevanten Risiken. Dazu knnen Taschendiebsthlen in touristischen Hotspots, organisierte Betrugsmaschen oder gelegentliche Unruhen bei Demonstrationen und Streiks.fllt in der aktuellen Bewertung auf





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