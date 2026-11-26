Eisige Temperaturen machen Gehwege zur Gefahrenzone. Erfahren Sie, wie richtige Schrittführung, passendes Schuhwerk und gezieltes Streuen Stürze verhindern.

Bei Temperaturen um null Grad verwandeln sich Gehwege und Straßen in spiegelglatte Rutschbahnen, die selbst vorsichtige Fußgänger schnell zu Fall bringen können. Diese unsichtbare Gefahr entsteht, weil Tauwasser nachts gefriert und sich oft kaum erkennen lässt, bevor es zu spät ist. Um sich sicher durch diese Bedingungen zu bewegen, müssen Betroffene ihr Verhalten und ihre Ausrüstung anpassen.

Korrekte Schrittführung mindert Unfallrisiko

Wer bei Glätte sicher ans Ziel kommen möchte, sollte seine Gehgewohnheiten radikal ändern. Statt großer Schritte ist ein langsamer und vorsichtiger Gang ratsam, bei dem die Füße möglichst flach und vollständig aufsetzen. Kleine Schritte sowie leicht nach außen gerichtete Füße sorgen für mehr Stabilität und verhindern das Abrutschen.

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Der Körperschwerpunkt sollte dabei leicht nach vorne verlagert werden. Diese Technik erinnert an den typischen Gang eines Pinguins und hilft, das Gleichgewicht besser zu halten. Zusätzlich ist es wichtig, die Hände frei zu halten, um im Fall des Falles das Gleichgewicht wiederzufinden.

Schwere Einkaufstaschen erschweren die Balance erheblich und erhöhen das Sturzrisiko. Ein Rucksack ist hier die deutlich bessere Alternative, da er die Gewichtsverteilung auf den Rücken konzentriert und die Arme beweglich lässt. So können Betroffene Stürze besser abfangen, bevor sie auf den harten Boden prallen.

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Passendes Schuhwerk bietet entscheidenden Halt

Nicht nur die Technik, sondern auch das richtige Schuhwerk macht einen großen Unterschied bei der Fortbewegung auf vereisten Flächen. Schuhe mit weichen Gummisohlen und einem ausgeprägten Profil bieten deutlich mehr Halt als solche mit glatten, harten Sohlen. Diese Materialien reagieren empfindlicher auf die geringe Reibung und verhindern das uncontrollierte Gleiten.

Für den Notfall gibt es einfache Haushalts-Tricks, die sofortige Abhilfe schaffen. Ein altes Paar dicker Wollsocken kann über die Straßenschuhe gezogen werden, um die Reibung auf der Sohle zu erhöhen. Diese Methode ist besonders effektiv, wenn man kurzfristig keine geeigneten Winterstiefel zur Hand hat.

Auch breite Gummibänder, wie sie etwa bei Einmachgläsern verwendet werden, können um die Schuhe gewickelt werden. Sie sorgen kurzfristig für zusätzliche Reibung und können das Risiko eines Sturzes auf glattem Untergrund signifikant verringern. Solche improvisierten Hilfsmittel sind eine kostengünstige und effektive Maßnahme.

Präventives Streuen schützt vor nächtlicher Gefahr

Nicht nur unterwegs, auch vor der eigenen Haustür lauert die Gefahr, besonders wenn Tauwasser in der Nacht gefriert. Wer Gehwege und Eingangsbereiche rechtzeitig streut, kann das Unfallrisiko für sich und Nachbarn erheblich verringern. Sand, Splitt oder Streugranulat machen glatte Flächen griffiger und bieten eine sichere Trittfläche.

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Ist gerade kein klassisches Streumittel vorhanden, kann auch mineralisches Material aus dem Baumarkt helfen. Wichtig ist zudem, dass liegengelassener Schnee nicht einfach stehen bleibt. Wird er festgetreten und tau anschließend an, kann daraus eine gefährliche Eisschicht entstehen, die schwer zu entfernen ist.

Vorsicht ist bei der Anwendung von Streusalz geboten. Es wirkt zwar effektiv gegen Eis, belastet aber die Umwelt und kann Tieren schaden. Deshalb sollte es nur dort und dann eingesetzt werden, wo es erlaubt und unbedingt notwendig ist. Eine bewusste Auswahl der Streumittel schützt nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Umwelt.