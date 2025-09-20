Shrinkflation in Österreich: Hersteller reduzieren heimlich Füllmengen

Eine Analyse zeigt, dass immer mehr Hersteller in Österreich die Füllmengen ihrer Produkte reduzieren, ohne die Preise zu senken. Dieses als 'Shrinkflation' bekannte Phänomen betrifft fast alle Lebensmittelkategorien. Konsumentenschützer fordern eine Kennzeichnungspflicht.

Immer mehr Hersteller in Österreich passen heimlich die Füllmengen ihrer Produkte an, ohne die Preise zu senken. Dieses Phänomen, bekannt als ' Shrinkflation ', betrifft mittlerweile nahezu alle Lebensmittelkategorien, von Knabbereien und Konserven bis hin zu Eiscreme. Dies geht aus einer gemeinsamen Untersuchung von foodwatch, einer Konsumentenschutz organisation, und preisrunter.at, einer Preisvergleichsplattform, hervor.

Ein deutliches Beispiel zeigt, dass eine Packung Biscoff-Karamellgebäck im Jahr 2024 bei MPREIS noch für 2,19 Euro mit einem Inhalt von 250 Gramm verkauft wurde. Im Jahr 2025 bleibt der Preis zwar unverändert bei 2,19 Euro, der Inhalt reduziert sich jedoch auf nur noch 200 Gramm. Dies entspricht einer versteckten Preiserhöhung von 25 Prozent. Die Analyse deckt auf, dass sowohl Produkte großer Marken wie Nestlé, Lotus und Zott als auch zahlreiche Eigenmarken des österreichischen Lebensmittelhandels betroffen sind. Die Gründe für die verringerten Inhalte variieren, reichen jedoch von 'veränderten Verpackungen' bis zu 'steigenden Rohstoffpreisen'. Für die Verbraucher resultiert daraus in jedem Fall dasselbe: Sie bezahlen mehr, erhalten aber weniger. Diese Praxis wirft Fragen nach Verbrauchertäuschung und dem Bedarf an Transparenz auf, was dringende Maßnahmen erfordert.\Konsumentenschützer fordern eine klare Kennzeichnungspflicht, um dieser versteckten Preistreiberei Einhalt zu gebieten. 'Unsere Recherche zeigt deutlich, dass freiwillige Transparenz nicht ausreicht. Ohne eine eindeutige Kennzeichnungspflicht ist Shrinkflation nichts anderes als versteckte Preiserhöhung und eine wirklich dreiste Form der Konsumententäuschung', kritisiert Indra Kley-Schöneich von foodwatch Österreich. Besonders ärgerlich ist die Tatsache, dass selbst wenn Hersteller ihre unverbindliche Preisempfehlung senken, diese Preissenkungen nicht immer an die Verbraucher weitergegeben werden. Ein positives Beispiel, das ausgerechnet von einem betroffenen Hersteller selbst stammt, ist Dr. Oetker. Im Frühjahr 2025 reduzierte das Unternehmen die Füllmenge des 'Vitalis Knuspermüsli Schokolade' um 100 Gramm und kennzeichnete dies deutlich sichtbar auf der Verpackung. Frankreich geht mit gutem Beispiel voran und hat bereits gesetzliche Regelungen erlassen. Seit Juli 2024 müssen in Frankreich sowohl Mengen- als auch Preisänderungen für zwei Monate direkt am Verkaufsregal angezeigt werden. Dadurch können Verbraucher sofort erkennen, ob ein Produkt teurer geworden ist, obwohl der Inhalt reduziert wurde. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit proaktiver Maßnahmen zur Förderung von Transparenz und zum Schutz der Verbraucherinteressen.\Auch in Österreich hatte die Bundesregierung im Frühjahr angekündigt, Maßnahmen gegen Shrinkflation und für transparente Lebensmittelpreise zu prüfen. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer verwies zuletzt auf ein geplantes Gesetz gegen versteckte Preiserhöhungen. Konkrete Gesetzesentwürfe liegen jedoch bisher nicht vor. 'Die hohen Lebensmittelpreise belasten die Menschen in Österreich massiv – es braucht von der Politik jetzt Taten statt Worte. Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer muss endlich handeln und die angekündigte Kennzeichnungspflicht sofort umsetzen. Jede weitere Verzögerung bedeutet, dass Konsumenten weiterhin im Supermarkt benachteiligt werden', so Kley-Schöneich. Die Forderungen nach raschem Handeln werden lauter, um die Verbraucher vor den Auswirkungen der Shrinkflation zu schützen und ihnen eine faire Behandlung zu gewährleisten. Die Politik muss jetzt handeln und konkrete Maßnahmen umsetzen, um die Transparenz zu erhöhen und die Rechte der Konsumenten zu wahren. Die Verzögerung der Umsetzung von Gesetzen und Maßnahmen verstärkt das Gefühl der Ungerechtigkeit und untergräbt das Vertrauen in die Regierung





