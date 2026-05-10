Showdown in der Bundesliga: BW Linz und GAK kämpfen um den Klassenerhalt

BW Linz muss im entscheidenden Heimspiel gegen den GAK gewinnen, um den Abstieg zu vermeiden, während in Graz gleichzeitig über die millionenschwere Modernisierung des Stadions Liebenau entschieden wird.

Die österreichische Fußball-Bundesliga steuert auf einen ihrer dramatischsten Momente der aktuellen Spielzeit zu. Es ist ein Szenario, das jeden Fan von Sport und Spannung anspricht: Ein direktes Duell um den Verbleib in der höchsten Spielklasse.

BW Linz steht vor einem sogenannten Endspiel dahoam, da die Mannschaft im kommenden Samstagbegegnung gegen den Grazer AK (GAK) zwingend siegen muss, um den Abstieg zu verhindern. Nachdem beide Teams am vorletzten Spieltag nur ein Remis einfahren konnten – die Oberösterreicher ein 1:1 gegen die WSG und die Steirer ein 2:2 gegen Altach – ist die Ausgangslage nun glasklar. Für BW Linz geht es nicht mehr nur um Punkte, sondern schlicht und einfach um die Existenz im Oberhaus.

Die gesamte Stadt und die Anhänger hoffen auf eine starke Leistung im Hofmann Personal Stadion, wo die Mannschaft bisher eine beeindruckende Festung errichtet hat. Die Strategie von BW Linz basiert maßgeblich auf ihrer herausragenden Heimstärke. Innerhalb der oberen Play-offs konnten sie alle bisherigen vier Partien in den eigenen Reihen für sich entscheiden. Trainer Michael Köllner sieht dies als entscheidenden strategischen Vorteil.

Er betonte, dass es von Beginn an das Ziel des Trainerstabs gewesen sei, die Entscheidung letztlich selbst in die Hand zu nehmen. Nun ist dieser Moment gekommen, und Köllner hofft, dass seine Spieler die fünfte Heimgiege einfahren und damit den Klassenerhalt besiegeln können. Ein besonderes Lob gebührt Simon Seidl, dessen Einzelaktion in Innsbruck das wichtige Unentschieden rettete.

Dieser eine Punkt könnte sich im Nachhinein als goldwert erweisen, da er die Chance auf den Verbleib in der Liga überhaupt erst ermöglicht hat. Köllner sieht in solchen Drucksituationen die Chance für seine Mannschaft, ihre wahre Qualität unter Beweis zu stellen, auch wenn die Nerven in einem solchen Showdown natürlich massiv beansprucht werden. Auf der anderen Seite steht der GAK, der in dieser Saison immer wieder mit Inkonsistenzen zu kämpfen hatte.

Das letzte Spiel gegen Altach war ein Paradebeispiel für die widrigen Umstände, unter denen die Grazer agieren mussten. Starker Regen verwandelte den Rasen in eine fast unspielbare Fläche, was Trainer Ferdinand Feldhofer scharf kritisierte. Er hinterfragte sogar, ob ein solches Spiel in einer früheren Runde überhaupt angepfiffen worden wäre. Trotz dieser schwierigen Bedingungen und eines frühen Rückstands durch effiziente Distanzschüsse der Altacher bewies die Mannschaft Kampfgeist und rettete in den Schlussminuten einen Punkt.

Feldhofer weigerte sich jedoch, seine Elf in eine Opferrolle zu drängen, und betonte, dass trotz des gebrauchten Tages die Moral im Team stimmen müsse. Parallel zum sportlichen Überlebenskampf gibt es in Graz jedoch auch Entwicklungen abseits des Platzes, die weitreichende Folgen für die Zukunft des Fußballs in der Region haben könnten. Die Stadt plant eine umfassende Modernisierung des Liebenau-Stadions. Eine detaillierte Machbarkeitsstudie, die am 11.

Mai abgeschlossen wird, zeigt, dass die Kosten im Rahmen von 60 bis 70 Millionen Euro bleiben. Das neue Konzept sieht eine Kapazität von etwa 20.100 Zuschauerplätzen vor, was das Stadion Uefa-tauglich machen würde. Geplant sind 15.700 feste Sitzplätze, die durch flexible Lösungen erweitert werden können.

Zudem soll ein exklusiver Hospitality- und Skyboxbereich für 1.700 Gäste entstehen. Durch die Absenkung des Spielfeldes und den Wegfall des Stadiongrabens soll eine deutlich intensivere Atmosphäre geschaffen werden, die die Zuschauer näher an das Geschehen bringt. Neue Gastronomiebereiche, barrierefreie Zugänge und eine optimierte Trennung der Fanströme stehen ebenfalls auf dem Plan. Diese visionären Pläne stammen vom Wiener Architekten Albert Wimmer, der bereits Erfahrung mit Sportstadien hat.

Politisch wird das Vorhaben von Bürgermeisterin Elke Kahr unterstützt, die die Umsetzung als machbar ansieht. Dennoch bleibt ein wichtiger Faktor im Spiel: Die Finanzierung und der endgültige Beschluss hängen maßgeblich vom Land und Landeshauptmann Mario Kunasek ab. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die politische Unterstützung für einen so kostspieligen Umbau deutlich leichter fällt, wenn die Stadt Graz zwei Bundesliga-Clubs in ihren Reihen hat.

Somit ist der sportliche Erfolg des GAK nicht nur eine Frage der Ehre oder des Geldes, sondern ein zentrales Argument für die infrastrukturelle Zukunft des Grazer Fußballs. Das anstehende Spiel gegen Linz ist daher weit mehr als nur ein Kampf gegen den Abstieg; es ist ein Spiel um die Vision einer modernen Sportmetropole





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