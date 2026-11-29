Mikaela Shiffrin landete nur auf Rang drei im Slalom von Killington. Camille Rast aus der Schweiz siegte vor Lara Colturi unter widrigen Bedingungen.

Mikaela Shiffrin konnte ihre Führung im Halbzeit-Ranking im Slalom des Ski-Weltcups in Killington nicht in einen Sieg ummünzen. Die US-Amerikanerin belegte nach zwei durchlaufenen Durchgängen den dritten Platz mit einem Rückstand von 0,59 Sekunden. Unter widrigen Pistenbedingungen war die Leistung der favorisierten Starathletin deutlich von der erwarteten Dominanz entfernt, was die Konkurrenzchancen anderer Topläuferinnen im Feld erhöhte.

Podiumsdreieck mit Rast und Colturi

Die Schweizerin Camille Rast feierte im Slalom von Killington ihren ersten Sieg und setzte sich an die Spitze des Gesamtweltcups. Direkt hinter ihr landete die Italienerin Lara Colturi, die sich zuvor in Gurgl einen Erfolg sichern konnte. Colturi belegte den zweiten Platz mit einem minimalen Rückstand von 0,09 Sekunden zu Rast. Die enge Differenz zwischen den ersten drei Platzierungen unterstrich die hohe Konkurrenz und die Schwierigkeit der Piste, die durch Witterungseinflüsse geprägt war.

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Truppe rutscht vom Podium auf Rang vier

Katharina Truppe aus Österreich verpasste als Halbzeit-Zweite den dritten Podiumsplatz und landete auf Rang vier. Mit einem Rückstand von 0,87 Sekunden blieb sie als Vierte außen vor. Es war das 200. Weltcuprennen für die Kärntnerin, ein Meilenstein in ihrer Karriere. Im zweiten Durchgang fand sie im steilen Abschnitt der Strecke nicht optimal in ihr Fahrtempo. Trotz der Enttäuschung über den vierten Platz äußerte sie Zufriedenheit mit ihrer Entwicklung nach einem enttäuschenden Auftritt in Gurgl.

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Helles Licht für österreichische Konkurrentinnen

Franziska Gritsch zeigte im zweiten Durchgang die schnellste Laufzeit im Feld und verbesserte sich von Startnummer 30 auf den 24. Platz. Ein kleiner Fehler im Finale verhinderte eine noch bessere Platzierung, doch die Österreicherin betonte, dass sie auf ihre Laufbestzeit aufbauen könne. Lisa Hörhager stieg ebenfalls auf, indem sie von Rang 27 auf den 19. Platz vorrückte. Nach ihrer Verletzung war die Verbesserung von Rennen zu Rennen für Hörhager ein wichtiges Signal, dass sie sich noch nicht auf zu viele Trainingstage verlassen könne.

Wetterbedingungen und letzte Rennen in Amerika

Die Pistenbedingungen in Killington wurden durch 15 Zentimeter Neuschnee im oberen Bereich und Regen im unteren Abschnitt massiv beeinträchtigt. Bemühungen, die Bahn mit Salz befahrbar zu machen, waren nur teilweise erfolgreich, weshalb das Rennen mit einer halbstündigen Verspätung startete. Für die Technikerinnen markiert dieser Wettkampf das letzte Event in Übersee. Die geplanten Riesentorläufe in Tremblant in Kanada wurden wegen Schneemangels abgesagt, und eine Suche nach einem Ersatzort in Nordamerika blieb erfolglos.