Shakira präsentiert den offiziellen WM-Song "Dai Dai"

Vier Wochen vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hat die kolumbianische Sängerin Shakira den offiziellen WM-Song "Dai Dai" vorgestellt. Der Refrain "Dai, dai, iko, dale, allez, let's go!" ruft Shakira und der nigerianische Sänger Burna Boy in eine tanzbare und eingängige Melodie ein. Im Lied werden neben früheren und aktuellen Stars wie Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi und Kylian Mbappé auch große Fußballnationen wie Deutschland erwähnt.

Vier Wochen vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hat die kolumbianische Sängerin Shakira den offiziellen WM-Song " Dai Dai " vorgestellt. Der Refrain "Dai, dai, iko, dale, allez, let's go!

" ruft Shakira und der nigerianische Sänger Burna Boy in eine tanzbare und eingängige Melodie ein. Im Lied werden neben früheren und aktuellen Stars wie Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi und Kylian Mbappé auch große Fußballnationen wie Deutschland erwähnt. Im Text geht es um Widerstandsfähigkeit und das Aufstehen nach Rückschlägen: "Du warst schon immer so mutig. Was dich einst gebrochen hat, hat dich stark gemacht".

Eine Strophe des Songs, der auf Englisch und teilweise auch auf Spanisch gesungen wird, dreht sich ganz um Legenden des Fußballs: "Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano, Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká, Messi, Mbappé, Salah, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japan, Korea, Netherlands". Die WM wird ab Mitte Juni in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Im Eröffnungsspiel am 11. Juni im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt treffen Mexiko und Südafrika aufeinander.

Erstmals wird es bei einem Endspiel der Fußballweltmeisterschaft ein Showprogramm während der Halbzeitpause geben, das von Coldplay-Bandleader Chris Martin mitkonzipiert wurde. Shakira und Pop-Ikone Madonna werden ebenso auftreten wie die südkoreanische Band BTS. Mit der Show sollen auch bis zu 100 Millionen US-Dollar für weltweite Bildungs- und Fußballprojekte gesammelt werden. Shakira hat eine enge Verbindung zum Fußball: Bereits 2010 steuerte sie mit "Waka Waka" den offiziellen Song zur Weltmeisterschaft in Südafrika bei.

Zudem war sie zwölf Jahre mit dem früheren spanischen Fußballnationalspieler Gerard Piqué liiert, mit dem sie zwei Söhne hat. Mit über 100 Millionen verkauften Alben, diversen Streaming-Rekorden und einem geschätzten Vermögen von 300 Millionen US-Dollar ist Shakira die erfolgreichste Latin-Musikerin der Geschichte. Am vergangenen Wochenende gab die Kolumbianerin an der Copacabana in Rio de Janeiro ein kostenloses Konzert vor schätzungsweise zwei Millionen Besucherinnen und Besuchern. Die Tantiemen von "Dai Dai" werden gespendet.

Shakira hat bereits vor einer Woche mit einem kurzen Video auf Instagram einen ersten Vorgeschmack auf den WM-Song gegeben. Zu Beginn des Clips läuft sie mit dem offiziellen WM-Ball Trionda unter dem Arm über den Rasen des legendären Maracanã-Stadions in Rio de Janeiro. Dann zeigt sie eine kurze Choreografie mit Tänzern, die unter anderem Fußballtrikots aus Argentinien und Kolumbien tragen.

Zum Schluss fährt die Kamera aus dem Stadion heraus und auf dem Dach der Tribüne ist "We are ready" zu lesen





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