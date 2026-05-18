Shakira gewinnt Steuerstreit mit spanischen Finanzamt, kassiert 55 Millionen Euro Rückerstattung

Shakira hat einen jahrelangen Steuerstreit mit dem spanischen Finanzamt beendet und ein erfolgreiches Urteil gegen das Finanzamt gewonnen. Das Gericht hob sämtliche steuerliche Forderungen und Strafen für das Jahr 2011 auf, weil Shakira, die damals ihren steuerlichen Wohnsitz in Spanien hatte, dies nicht beweisen konnte. Dabei wurde ein Betrag von über 55 Millionen Euro vonseiten des Finanzamtes an Shakira gefordert, einschließlich von Strafen und zusätzlicher Zahlungen.

Nach jahrelangem Steuer-Streit mit den spanischen Behörden hat Shakira ein megaerfolgreiches Urteil gegen das Finanzamt gewonnen und kassiert voraussichtlich 55 Millionen Euro zurück. Das Gericht hob sämtliche Steuerforderungen und Strafen für das Jahr 2011 auf, weil die Sängerin, die damals ihren steuerlichen Wohnsitz in Spanien hatte und ihr weltweites Einkommen dort versteuern sollte, dies nicht beweisen konnte.

Das Finanzamt forderte insgesamt über 55 Millionen Euro von ihr, inklusive Strafen und weiterer Zahlungen. Auch die Argumentation, ihre Beziehung zu Fußballstar Gerard Piqué habe automatisch eine steuerliche Ansässigkeit in Spanien bedeutet, wurde vom Gericht deutlich zurückgewiesen





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