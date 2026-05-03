Shakira begeistert zwei Millionen Menschen am Strand von Copacabana

Shakira hat mit einem kostenlosen Konzert am Strand von Copacabana in Rio de Janeiro ein Millionenpublikum begeistert. Die Show war Teil der städtischen Konzertreihe „Todo Mundo no Rio“, die den Tourismus ankurbeln soll.

Shakira s Konzert am legendären Strand von Copacabana in Rio de Janeiro war ein überwältigender Erfolg und zog schätzungsweise zwei Millionen Menschen an. Die kolumbianische Pop -Sängerin trat im Rahmen der städtischen Konzert reihe „Todo Mundo no Rio“ auf, die darauf abzielt, den Tourismus in der brasilianischen Metropole anzukurbeln.

Die Show dauerte zweieinhalb Stunden und präsentierte eine beeindruckende Auswahl an Shakiras größten Hits, darunter Klassiker wie „Waka Waka“, „Whenever, Wherever“, „Hips Don’t Lie“, „La Tortura“ und „She Wolf“. Die Atmosphäre war ausgelassen und die Fans feierten mit ihrer Idolin bis spät in die Nacht. Shakira selbst äußerte sich begeistert über den Auftritt und erklärte, sie werde diesen Moment nie vergessen. Das Konzert wurde im Vorfeld als das größte ihrer Karriere angekündigt und übertraf die Erwartungen bei Weitem.

Die Bühne, die auf beeindruckende 1500 Quadratmeter erweitert wurde, bot den perfekten Rahmen für die spektakuläre Show. Die Konzertreihe „Todo Mundo no Rio“ hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Bestandteil des Veranstaltungskalenders von Rio de Janeiro entwickelt. Sie lockt internationale Superstars in die Stadt und generiert erhebliche wirtschaftliche Einnahmen. Im vergangenen Jahr stellte Lady Gaga mit rund 2,5 Millionen Besuchern einen Weltrekord für ein Einzelkonzert am selben Ort auf.

Bereits 2024 zog Madonna etwa 1,6 Millionen Menschen an den Strand. Die Stadtverwaltung rechnet mit Einnahmen von rund 800 Millionen Real (etwa 136 Millionen Euro) durch das Shakira-Konzert. Ein Großteil der Besucher kam aus der Metropolregion Rio de Janeiro, aber auch zahlreiche Touristen aus dem In- und Ausland reisten an, um die Show zu erleben. Shakira betonte im Vorfeld ihre tiefe Verbundenheit zu Brasilien und bezeichnete Copacabana als einen „magischen Ort“ und einen „Traum“.

Sie verglich den Strand sogar mit einem „Altar der Erde“. Diese Worte unterstrichen die besondere Bedeutung des Auftritts für die Künstlerin. Die Vorbereitungen für das Konzert wurden jedoch von einem tragischen Unfall überschattet. Ein Arbeiter kam beim Aufbau der Bühne zwischen zwei Hebebühnen ums Leben.

Dieser Vorfall sorgte für Bestürzung und Trauer, lenkte aber nicht von der eigentlichen Veranstaltung ab. Shakira und die Stadtverwaltung drückten ihre Anteilnahme an der Familie des Verstorbenen aus. Trotz des Unglücks gelang es, das Konzert wie geplant durchzuführen und ein unvergessliches Erlebnis für die Fans zu schaffen. Shakira hat bereits weitere Großprojekte angekündigt.

Im September und Oktober wird sie für elf Konzerte in Madrid auftreten, für die innerhalb kürzester Zeit über eine halbe Million Tickets verkauft wurden. Dies zeigt die anhaltende Popularität der Künstlerin und ihre Fähigkeit, ein Millionenpublikum zu begeistern. Das Konzert in Rio de Janeiro war somit nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch ein wichtiger Impuls für den Tourismus und die Wirtschaft der Stadt.

Es demonstrierte einmal mehr die Anziehungskraft von Rio de Janeiro als internationale Event-Location und festigte den Ruf von Copacabana als einem der schönsten Strände der Welt





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