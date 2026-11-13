Sexuelle Belästigung: Betriebsrat der Holding Graz vorwürfe und Dienstfreistellung

Ein Betriebsrat der Holding Graz wird sexuelle Belästigung vorgeworfen. Er ist dienstfreigestellt, bleibt aber im Amt. Rechtliche Komplexität sorgt für Unklarheiten.

Der Vorwurf der sexuellen Belästigung gegen einen Betriebsrat der Holding Graz hat zu erheblichen Verwerfungen in der städtischen Verwaltung geführt. Die Ereignisse ereigneten sich im Oktober auf einer Firmenveranstaltung der Holding Graz, bei der der Beschuldigte laut Angaben einer Anzeige eine Kollegin mehrfach und vor Zeugen belästigt haben soll. Die Angelegenheit wurde offiziell Anzeige erstattet und löst sowohl emotional als auch in juristischen Kreisen große Wellen aus.

Komplexe rechtliche Lage der Holding Graz

Die Führungsebene der Holding Graz hat den betroffenen Betriebsrat umgehend von seiner Arbeit dienstfreigestellt. Diese Maßnahme ist rechtlich unbestritten und dient dazu, potenzielle weitere Vorfälle zu verhindern. Dennoch ist die Situation durch die besondere Beschäftigungsstruktur extrem komplex, da der Mann formal nur der Holding Graz dienstzugewiesen ist. Seine ursprüngliche Anstellung erfolgte direkt bei der Stadt Graz, was die Disziplinarverfahren separat macht.

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Durch diese Dienstfreistellung als Mitarbeiter wäre es ihm prinzipiell untersagt, die Gebäude der Holding Graz zu betreten. Da er jedoch weiterhin als Betriebsrat aktiv ist, muss er regelmäßig persönlich vor Ort erscheinen, um seine gewerkschaftlichen Pflichten wahrzunehmen. Diese Überlagerung zweier Status führt dazu, dass er sich paradoxerweise auf demselben Gelände bewegen darf, wo die Vorwürfe gegen ihn erhoben wurden.

Betroffene reagieren auf die Situation

Die aktuelle Konstellation belastet die Belegschaft enorm. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Holding Graz geben an, dass die Anwesenheit des Beschuldigten auf dem Betriebsgelände für viele Kolleginnen und Kollegen schwierig ist. Die Tatsache, dass der Betriebsrat trotz der Schwere der Vorwürfe weiterhin handlungsfähig bleibt, erzeugt Unsicherheit und Vertrauensverlust innerhalb der Teams, die mit der städtischen Holding verbunden sind.

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Ein Insider beschreibt die Lage als emotional hoch aufgeladen. Die Grenze zwischen der disziplinarischen Sphäre der Stadt Graz und der operativen Tätigkeit der Holding Graz ist hier durchbrochen worden. Für die betroffenen Frauen bedeutet dies, dass sie täglich denselben Raum mit der Person teilen müssen, der sie der sexuellen Belästigung beschuldigt wird, ohne dass eine sofortige räumliche Trennung durch die Holding-Leitung möglich war.

Schritte der Holding Graz und rechtliche Folgen

Die Holding Graz äußert sich offiziell zu den Vorwürfen und betont, dass man die Anschuldigungen sehr ernst nimmt. Man habe umgehend Schritte eingeleitet, um den Vorfall lückenlos aufzuklären. Allerdings können aus dem Schutz der Persönlichkeit keine weiteren Details kommuniziert werden. Dies schränkt die Transparenz für die Öffentlichkeit und die eigene Belegschaft stark ein.

Parallel dazu läuft ein eigenes Disziplinarverfahren beim Magistrat der Stadt Graz. Da die ursprüngliche Anstellung dort erfolgt ist, liegt die Zuständigkeit für die personalrechtlichen Konsequenzen beim Magistrat. Die Holding Graz kann hier nur die Dienstfreistellung anordnen, nicht jedoch eine Kündigung oder weitere strafrechtliche Sanktionen verhängen. Dies verzögert eine endgültige Klärung des Falls erheblich.

Die rechtliche Grauzone zeigt, wie personalrechtliche Strukturen bei städtischen Holding-Gesellschaften zu Lücken führen können. Während der Betriebsrat als Gewerkschaftsvertreter geschützt ist, wird durch die Dienstfreistellung als Angestellter ein wichtiger Hebel geschaffen. Die Kombination aus beiden Rechtsgebieten führt zu einer Situation, in der keine der beiden Instanzen allein die volle Kontrolle über den Aufenthaltsort und das Auftreten des Beschuldigten hat.