Seit 25 Jahren versendet ein Unbekannter sexistische Briefe an Frauen im Kärntner Gurktal. Die Identität des Täters bleibt ungeklärt, die Opfer leiden unter den falschen Anschuldigungen.

In der Region Kärntner Gurktal löst der Gang zum Briefkasten bei vielen Bewohnerinnen derzeit Besorgnis aus. Seit einem Zeitraum von 25 Jahren versendet eine unbekannte Person regelmäßig handgeschriebene Briefe und Postkarten, die sexistische Beleidigungen und falsche Anschuldigungen enthalten. Die jüngsten Vorfälle belegen, dass diese Form der Belästigung keineswegs der Vergangenheit angehört, sondern aktuell neue Opfer findet. Mindestens fünf dieser Schreiben sind erst kürzlich bei Empfängerinnen eingetroffen.

Aktuelle Vorfälle im Raum Feldkirchen

Die Betroffenen berichten von einer erneuten Häufung der Fälle in diesem Jahr. Melanie F., deren Name aus Schutzgründen geändert wurde, bestätigte gegenüber der Kleiner Zeitung den Erhalt solcher Post. Neben Deutsch-Griffen seien auch in den Gemeinden Steuerberg und Feldkirchen derartige Schreiben zugestellt worden. Dies deutet auf eine räumliche Ausdehnung des Phänomens über einzelne Orte hinaus hin. Die tatsächliche Anzahl der betroffenen Frauen ist wahrscheinlich deutlich höher als die offiziell registrierte Zahl.

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Viele Opfer werfen die beleidigende Post einfach weg, ohne darüber zu sprechen oder die Behörden zu informieren. Aus diesem Grund ist die Dunkelziffer vermutlich sehr hoch. Schätzungen zufolge haben in den vergangenen 25 Jahren rund 40 Personen solche Nachrichten erhalten. Während die Mehrheit der Empfängerinnen Frauen sind, wurden vereinzelt auch Männer zu Zielscheiben dieser Hasspost. Selbst Jugendliche sind nicht verschont geblieben; so erhielt bereits ein 14-jähriges Mädchen beleidigende Post, was die Reichweite und Zielgruppe des Täters verdeutlicht.

Detaillierte Kenntnisse des Privatlebens

Besonders beunruhigend an den Sendungen ist das tiefgreifende Wissen des Absenders über das private Umfeld der Empfängerinnen. Der Verfasser scheint bestens über Freundeskreise, Verwandtschaftsverhältnisse und persönliche Schicksalsschläge informiert zu sein. Diese Informationen reichen oft Jahrzehnte zurück und sind für Außenstehende nicht ohne Weiteres zugänglich. Demnach ist von einem engen lokalen Bezug oder einer langjährigen Beobachtung der Opfer auszugehen.

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In den Briefen werden den Frauen unter anderem Affären und Seitensprünge unterstellt. Diese Vorwürfe sind jedoch frei erfunden und entsprechen nicht der Wahrheit. Melanie F. betonte in diesem Zusammenhang explizit, dass nichts davon stimme. Die falschen Anschuldigungen zielen darauf ab, das Ansehen der Opfer in der Gemeinschaft zu schädigen und sie zu demütigen. Die Genauigkeit dieser Details lässt auf eine persönliche Motivation und eine starke Fixierung auf die jeweiligen Personen schließen.

Fokus auf Zammelsberg und Weitensfeld

Ein klarer Hotspot für diese Hasspost ist Zammelsberg, eine kleine Ortschaft in der Gemeinde Weitensfeld. Von den rund 80 Einwohnern haben zwischen 15 und 20 Personen bereits derartige Post erhalten. Diese hohe Prozentzahl innerhalb einer sehr kleinen Gemeinschaft unterstreicht die Intensität der Belästigung in diesem spezifischen Ortsteil. Das erste bekannte Dokument dieser Art wurde hier im Jahr 2001 gefunden, was die lange andauernde Natur des Falls belegt.

Viele Betroffene in der Region vermuten hinter den Schreibereien eine Frau im Alter von mindestens 60 bis 65 Jahren. Diese Vermutung basiert auf dem Annahme, dass eine Person mit starkem persönlichen Bezug zur Region die Taten begangen hat. Eine Gewissheit über die Identität des Täters existiert jedoch bis heute nicht. Die genauen Motive bleiben ebenso im Dunkeln wie die genaue Person, die hinter den anonymen Briefen steckt. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben bisher keine weiteren Hinweise auf die Identität publik gemacht.

Psychologische Folgen und rechtliche Grauzone

Die psychischen Belastungen für die Opfer sind erheblich und reichen weit über den Moment des Briefempfangs hinaus. Viele Frauen schämen sich für die obszönen Nachrichten, obwohl sie wissen, dass die darin erhobenen Anschuldigungen Lügen sind. Eine Betroffene erinnerte sich daran, wie sie bei der ersten Zusendung völlig überrascht war und heftig weinte. Die emotionale Wucht der Angriffe führt bei vielen zu Angstzuständen und einem Gefühl der Hilflosigkeit gegenüber dem anonymen Täter.

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Neben dem individuellen Leid werden auch bestehende Beziehungen und Familienstrukturen durch die falschen Anschuldigungen belastet. Nachbarn und Bekannte werden in den Verdacht gezogen, was das soziale Leben der Opfer einschränkt. Bei jedem Auftauchen neuer Briefe wächst die Angst vor der nächsten Nachricht, was zu einer andauernden Dauerspannung führt. Strafrechtliche Konsequenzen für den Täter blieben bislang aus. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hatte nach einer Anzeige wegen des Verdachts der beharrlichen Verfolgung ermittelt, das Verfahren jedoch wieder eingestellt.

Herausforderungen bei der Strafverfolgung

Rechtlich handelt es sich bei den Schreiben wahrscheinlich um Beleidigung oder üble Nachrede. Beide Delikte sind in Österreich grundsätzlich Privatanklagedelikte. Das bedeutet, dass die Betroffenen selbst aktiv werden müssen, um eine Verfolgung einzuleiten. Dies stellt die Opfer jedoch vor ein großes Problem, da die Identität des Täters unbekannt ist. Die Frage, wen sie eigentlich anzeigen sollen, bleibt unbeantwortet.

Auch nach einem Vierteljahrhundert ist die Identität des Verfassers ein ungelöstes Rätsel. Die Anonymität schützt den Täter vor direkter Konfrontation und strafrechtlicher Ahndung. Für die betroffenen Frauen bedeutet dies, dass sie mit der emotionalen Belastung allein gelassen werden. Die Fortsetzung der Taten über 25 Jahre hinweg zeigt, dass aktuelle rechtliche Mechanismen in diesem speziellen Fall der beharrlichen Belästigung nicht effektiv greifen können.