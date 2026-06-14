Severe Traffic Accident in Stadtilm (Germany) on June 13, 2026

A severe traffic accident occurred on June 13, 2026, on the Bundesstraße B90 near the exit of Traßdorf in Stadtilm, Ilm-Kreis. Two vehicles were involved in the accident, caused by a prohibited U-turn maneuver by a 65-year-old driver. Seven people were involved, including the driver and a 70-year-old woman who died at the scene. Four other people, including the driver, were seriously or life-threateningly injured. Two people were lightly injured, including a four-year-old child. Both vehicles were a total loss, and one of them was completely burned after the accident. The total damage to the vehicles and the road is estimated to be around 75,000 Euros. The Bundesstraße was closed for several hours, and a large number of emergency services were involved in the rescue and investigation.

STADTILM (DEUTSCHLAND): Am Samstag, den 13. Juni 2026 kam es gegen 10:00 Uhr auf der Bundesstraße B90 auf Höhe Abfahrt Traßdorf zu einem schweren Verkehrsunfall.

Beteiligt waren insgesamt zwei Pkw. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war ein verbotswidriges Wendemanöver eines 65-jährigen Fahrzeugführers auf der Bundesstraße ursächlich für den Zusammenstoß mit einem Pkw, der aus der Gegenrichtung, Bundesautobahn A 71, kam. Insgesamt waren sieben Personen involviert. Eine 70-jährige Frau verstarb noch an der Unfallstelle, vier weitere Personen, darunter der Unfallverursacher, wurden schwer bzw. lebensbedrohlich verletzt.

Zwei Personen wurden leicht verletzt, darunter ein vierjähriges Kind. An beiden Pkw entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Einer der beiden Pkw war nach dem Zusammenstoß vollständig ausgebrannt. Die Schäden an den Pkw und der Fahrbahn belaufen sich auf insgesamt ca. 75.000 Euro.

Die Bundesstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren ebenfalls eine große Anzahl von Einsatzkräften der Feuerwehr (8 Fahrzeuge mit 46 Kameraden) und des Rettungsdienstes (8 Fahrzeuge/ 2 Rettungshubschrauber). Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an, ein Unfallgutachter wurde hinzugezogen





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